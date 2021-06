Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμοί - Θεμιστοκλέους: Όλα τα εμβόλια διαθέσιμα στις ηλικίες 18 - 24

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, σύμφωνα με το ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Σειρά για εμβολιασμό με όλα τα διαθέσιμα σκευάσματα - πλην AstraZeneca- παίρνουν οι νέοι από 18 έως 24 ετών.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, από Τετάρτη 16 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού. «Με βάση αυτό σηματοδοτείται και η ολοκλήρωση της προτεραιοποίησης για τον ενήλικο πληθυσμό» πρόσθεσε.

Ο κ. Θεμιστοκλέους υπενθύμισε επίσης πως την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα για τους 25-29 και μέχρι σήμερα ραντεβού έχουν κλείσει 93.000 πολίτες.

Σημειώνεται πως οι δύο παραπάνω ομάδες πολιτών μπορούν να εμβολιαστούν με τα τρία σκευάσματα: Johnson&Johnson, Pfizer/BioNTech και Moderna.

