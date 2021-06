Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισραήλ: Τέλος η υποχρεωτική χρήση μάσκας

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται ο εμβολιασμός παιδιών, 12-15 ετών, κατά της COVID-19.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε ότι από την Τρίτη μπαίνει τέλος στην υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους - πλην ελαχίστων εξαιρέσεων - ένα από τα τελευταία μέτρα που είχε παραμείνει σε ισχύ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πανδημίας. «Η υποχρέωση χρήσης μάσκας τερματίζεται από την Τρίτη, 15 Ιουνίου» ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας.

Μοναδικές εξαιρέσεις θα αποτελούν οι ανεμβολίαστοι επισκέπτες ή εργαζόμενοι σε δομές υγείας, άτομα που πρόκειται να τεθούν σε καραντίνα και οι ταξιδιώτες στις πτήσεις.

Στις αρχές Ιουνίου το Ισραήλ χαλάρωσε τους περιορισμούς για τους μόνιμους κατοίκους, αλλά διατήρησε τα δρακόντεια μέτρα για τους επισκέπτες που φτάνουν στη χώρα από το εξωτερικό. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε όσους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους ή για επιτακτικές οικογενειακές ανάγκες και όλοι θα πρέπει να παραμένουν σε καραντίνα 14 ημερών, εκτός και αν έχουν αρνητικό τεστ που να αποδεικνύει ότι έχουν εμβολιαστεί ή έχουν ανοσία.

Στα τέλη Δεκεμβρίου το Ισραήλ ξεκίνησε μια μεγάλη εκστρατεία ανοσοποίησης, χάρη σε μια συμφωνία που σύναψε με την εταιρεία Pfizer, η οποία παρέδωσε εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της σε αντάλλαγμα για τα δεδομένα που θα λάμβανε από τις ισραηλινές Αρχές για τις επιπτώσεις του εμβολιασμού. Το Ισραήλ διαθέτει ψηφιοποιημένες βάσεις με τα ιατρικά δεδομένα του πληθυσμού του. Πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι (το 55% του πληθυσμού) έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου.

Από την Κυριακή, 6 Ιουνίου, ξεκίνησε ο εμβολιασμός παιδιών, ηλικίας 12-15 ετών, ο οποίος προχωρά με γοργούς ρυθμούς.

Από την αρχή της πανδημίας μολύνθηκαν από τον νέο κορονοϊό περισσότεροι από 839.000 άνθρωποι και 6.428 πέθαναν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν μόνο τρία κρούσματα. Συνολικά, σήμερα, οι ασθενείς ανέρχονται σε 205 και από αυτούς οι 53 νοσηλεύονται.

