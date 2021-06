Κόσμος

Ιλινόις: Τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αρχές εξέδωσαν υποχρεωτική εντολή εκκένωσης για σπίτια και επιχειρήσεις σε ακτίνα ενός μιλίου από το εργοστάσιο.





Μεγάλη φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στην πόλη Ρόκτον στο Ιλινόις.

Οι αρχές εξέδωσαν υποχρεωτική εντολή εκκένωσης για σπίτια και επιχειρήσεις σε ακτίνα ενός μιλίου από το εργοστάσιο, εξαιτίας του τεράστιου σύννεφου καπνού από την πυρκαγιά.

Στους 70 ανήλθαν οι υπάλληλοι του εργοστασίου που αναγκάστηκαν να φύγουν από το σημείο για να σωθούν.

JUST IN - Large blaze at a Chemtool plant in Rockton, Illinois, after a massive explosion. Evacuations ordered in the area.pic.twitter.com/Js5XQO2bD4 — Disclose.tv ?? (@disclosetv) June 14, 2021

Παράλληλα, οι γιατροί εξέδωσαν οδηγίες ώστε ο κόσμος στην περιοχή να αποφύγει τις μετακινήσεις, λόγω του νέφους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 7 το πρωί, τοπική ώρα, ενώ προκάλεσε σοβαρή ανησυχία καθώς το εργοστάσιο κατασκευάζει λιπαντικά προϊόντα, τα οποία είναι εύφλεκτα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021: πρεμιέρα με Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ

ΗΠΑ: Σκότωσε την ταμία σούπερ μάρκετ μετά από διαπληκτισμό για τη χρήση μάσκας

Εμπρησμός αυτοκινήτου στην Αθήνα (εικόνες)