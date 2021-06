Κοινωνία

Καταδίωξη διαρρήκτη που “άνοιξε” τρία μαγαζιά στην σειρά

Πλούσιο παρελθόν και σε διαφορετικές περιοχές είχε ο 61χρονος. Που και πως εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Συνελήφθη στην Γλυφάδα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), ένας 61χρονος Έλληνας για κλοπές κατ’ εξακολούθηση, απείθεια και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Λίγο πριν, είχε διαρρήξει διαδοχικά τις εισόδους 3 καταστημάτων στην περιοχή της Γλυφάδας, αφαιρώντας χρηματικό ποσό, ταμπλέτες, μηχάνημα POS και διάφορα έγγραφα.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ που έσπευσαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν τον 61χρονο να επιβαίνει σε αυτοκίνητο και τον κάλεσαν να το ακινητοποιήσει, πλην όμως αυτός ανέπτυξε ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι την ακινητοποίηση του σε κοντινή απόσταση.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, σπρέι πιπεριού, αυτοσχέδιο μαχαίρι, αυτοσχέδια ξύλινη ράβδος, καθώς επίσης και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα από τις τρεις προαναφερθείσες διαδοχικές κλοπές στα καταστήματα.

Σε έρευνα στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήθος κινητών τηλεφώνων, φωτογραφική μηχανή, μηχάνημα POS και 6 φυσίγγια.

Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, εξιχνιάστηκαν επιπλέον 6 περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών σε καταστήματα σε Αθήνα, Ελληνικό, Αγία Παρασκευή, Χολαργό και Χαλάνδρι

Ο κατηγορούμενος έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

