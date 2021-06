Πολιτική

Δένδιας: Άριστο το επίπεδο σχέσεων Ελλάδας - Λιθουανίας

Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών με τον Λιθουανό ομόλογό του στο Βίλνιους.



Στο Βίλνιους βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Λιθουανό ομόλογό του Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις (Gabrielius Landsbergis).

Η υποδοχή του κ. Δένδια, στην πρώτη του επίσκεψη στο Βίλνιους, έγινε σε εγκάρδιο κλίμα από τον Λιθουανό υπουργό Εξωτερικών και σηματοδοτεί το άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Λιθουανίας και την κοινή βούληση για προώθηση της συνεργασίας σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Συναντήθηκα σε εγκάρδιο κλίμα με τον Λιθουανό ΥΠΕΞ @GLandsbergis στην πρώτη μου επίσκεψη στο Βίλνιους, η οποία σηματοδοτεί το άριστο επίπεδο των σχέσεων ???????? & την κοινή βούληση για προώθηση της συνεργασίας σε διμερές & ευρωπαϊκό επίπεδο. pic.twitter.com/aLdOm3okoi — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 15, 2021

Στις διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών που ακολούθησε, μετά τη διμερή συνάντηση των δύο υπουργών, βρέθηκαν η ενίσχυση της συνεργασίας και οι εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Δυτικά Βαλκάνια και Ανατολική Γειτονία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λιθουανία, ο υπουργός Εξωτερικών θα γίνει επίσης δεκτός από την πρόεδρο του Λιθουανικού Κοινοβουλίου Βικτόρια Σμίλιτε-Νίλσεν (Viktorija Cmilyte-Nielsen), ενώ έχει προσκληθεί να μιλήσει στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων του Κοινοβουλίου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν το Κυπριακό και οι ευρωτουρκικές σχέσεις, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον ΥΠΕΞ της Κύπρου @Christodulides, συζητήσαμε για το Κυπριακό & τις ευρωτουρκικές σχέσεις - I spoke by phone to #Cyprus FM @Christodulides. Developments on the Cyprus issue & EU-Turkey relations were discussed. pic.twitter.com/YiYx0Sdx6m

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 15, 2021

