Πολιτική

Δένδιας: Αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης

Ο Υπουργός Εξωτερικών, χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση «το πιο φιλόδοξο εγχείρημα στην ιστορία του πλανήτη».

«Δεν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή αποκομίζουμε οφέλη, είμαστε μέλη διότι ανήκουμε στην Ευρώπη, μέσω της ιστορίας και του πολιτισμού μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε χαιρετισμό που απηύθυνε στην επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με θέμα “40 χρόνια τα Ιόνια Νησιά στην Ενωμένη Ευρώπη. Το όνειρο, η πραγματικότητα, το αύριο”.

«Αποτελούμε αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης», υπογράμμισε χαρακτηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση «το πιο φιλόδοξο εγχείρημα στην ιστορία του πλανήτη».

«Αρκετοί θεωρούν ότι η ανάπτυξη και η ευημερία που απολαμβάνει σήμερα η πατρίδα μας είναι δεδομένες και αυτονότητες», σημείωσε ο κ. Δένδιας και επισήμανε: «Ξεχνούν ότι σε μεγάλο βαθμό αποτελούν αποτέλεσμα της συμμετοχής μας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα».

«Η ασφάλεια τού ανήκειν σε μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις και η ισότιμη συμμετοχή μας στη λήψη των αποφάσεων της δύναμης αυτής, η ελευθερία της μετακίνησης, της εργασίας, της χρήσης του ίδιου νομίσματος, η συμβολή της Ένωσης στην περιφερειακή ανάπτυξη, είναι μερικά μόνο παραδείγματα του οφέλους της Ελλάδας από την ένταξή της στην Ένωση» προσέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών και τόνισε: «Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, τις ευκαιρίες που μας προσφέρει η ΕΕ, αλλά να τη βοηθήσουμε να γίνει ακόμη πιο αποδοτική για τον πολίτη».

