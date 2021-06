Life

Ακυκλοφόρητο δοκιμαστικό από το 1981 του "Stay Clean" των Motorhead (βίντεο)

Το δοκιμαστικό ήχου για το "Stay Clean" προέρχεται από την τελευταία συναυλία.

Για πρώτη φορά, οι Motorhead έδωσαν στη δημοσιότητα δοκιμαστικό ήχου πριν από ηχογράφηση του «Stay Clean», ενός από τα τραγούδια που θα περιληφθούν στην επανέκδοση για τα 40 χρόνια του πρώτου live άλμπουμ τους, του No Sleep 'Til Hammersmith.

Εκτός από το αρχικό, θρυλικό live άλμπουμ – το οποίο συγκροτήθηκε από κορυφαίες στιγμές της βρετανικής τουρνέ της μπάντας το 1981 – η επανέκδοση περιλαμβάνει τρεις πλήρεις, ακυκλοφόρητες έως σήμερα, συναυλίες από εκείνη την τουρνέ: τη συναυλία της 28ης Μαρτίου στο Leeds Queens Hall στο Λιντς και τις συναυλίες της 29ης και 30ής Μαρτίου στο Newcastle City Hall στο Νιουκάστλ. Το δοκιμαστικό ήχου για το «Stay Clean» προέρχεται από την τελευταία συναυλία και είναι ένα από τα τρία δοκιμαστικά ήχου που θα ακούσουμε για πρώτη φορά στην επανέκδοση (τα άλλα δύο είναι για τα «Limb From Limb» και «Iron Horse»).

Η επανέκδοση του No Sleep 'Til Hammersmith κυκλοφόρησε στις 25 Ιουνίου σε box set 4 CD, σε εκδοχή 2 CD και σε εκδοχή 2 LP. Περιλαμβάνει επίσης βιβλίο με λεπτομέρειες για την ιστορία του live άλμπουμ: αποσπάσματα από αδημοσίευτες έως σήμερα συνεντεύξεις και καινούργιες συνεντεύξεις, φωτογραφίες που για πρώτη φορά έρχονται στο φως, σπάνια αναμνηστικά και άλλα πολλά.

