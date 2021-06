Κοινωνία

Παίδων Πεντέλης: “Συντηρητής” προσπάθησε να διαρρήξει το ΑΤΜ

Συντηρητής "μαϊμού" αποπειράθηκε να κλέψει το ΑΤΜ του νοσοκομείου. "Ξέφραγο αμπέλι"τα νοσοκομεία καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ.

Ένα νέο περιστατικό απόπειρας κλοπής σε δημόσιο νοσοκομείο, αυτή τη φορά στο Παίδων Πεντέλης, σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 της Δευτέρας.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα 7 μ.μ. στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης έγινε απόπειρα κλοπής του αυτόματου μηχανήματος αναλήψεων Τραπέζης που βρίσκεται εντός του κτιρίου του νοσοκομείου δίπλα από τα γραφεία της διοίκησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, ηλεκτρολόγος του νοσοκομείου είδε χθες το απόγευμα έναν άνδρα με τροχό να κόβει το μηχάνημα. Όταν τον ρώτησε τι ακριβώς κάνει, του απάντησε πως είναι συντηρητής ATM από την τράπεζα. Ο ηλεκτρολόγος του είπε ότι συντήρηση δεν γίνεται με… τροχό, κόβοντας το μηχάνημα, και τότε εκείνος έφυγε τρέχοντας. Αμέσως ειδοποιήθηκαν η αστυνομία και οι υπεύθυνοι της τράπεζας.

“Δεν γνωρίζουμε εάν κατάφερε να πάρει χρήματα. Το νοσοκομείο αν και απομονωμένο φυλάσσεται από έναν φύλακα στη βάρδια που είναι στην πύλη του νοσοκομείου. Τις ώρες που λειτουργεί το εμβολιαστικό κέντρο υπάρχει εκεί και δεύτερος φύλακας αλλά είναι στην άλλη πλευρά του νοσοκομείου. Άλλο ένα περιστατικό που αποδεικνύει ότι τα νοσοκομεία είναι ξέφραγο αμπέλι” τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος.

