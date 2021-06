Τεχνολογία - Επιστήμη

Μητσοτάκης: συνάντηση με τον ιδρυτή της Instashop

Ο Γιάννης Τσιώρης κατόρθωσε να πετύχει τη μεγαλύτερη εξαγορά εταιρείας ελληνικών συμφερόντων στον τομέα της τεχνολογίας

Τον ιδρυτή της Instashop, Γιάννη Τσιώρη, που κατόρθωσε να πετύχει μια τις μεγαλύτερες εξαγορές στη Μέση Ανατολή και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη εξαγορά εταιρείας ελληνικών συμφερόντων στον τομέα της τεχνολογίας συνάντησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το οποίο πετύχατε», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί συνειδητή επιλογή του να βρίσκεται πολύ κοντά στο οικοσύστημα των Start-up επιχειρήσεων, χαιρετίζοντας την πρόθεση του κ. Τσιώρη να επαναπατρίσει αυτή την επιτυχία στην Ελλάδα, καθώς έχει ήδη προσλάβει εργατικό δυναμικό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στα άμεσα σχέδιά του βρίσκεται η σημαντική αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός και ο κ. Τσιώρης συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για τo μέλλον της καινοτομίας και του οικοσυστήματος τεχνολογίας στην Ελλάδα, για την προσέλκυση νέων Ξένων Επενδύσεων, την Ελληνική Διασπορά στον χώρο της Καινοτομίας και τη διασύνδεσή της με την πατρίδα.

Η Instashop είναι η κυρίαρχη πλατφόρμα παραγγελίας ειδών παντοπωλείου στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική και ιδρύθηκε το 2015 στο Ντουμπάι από τους 'Ελληνες επιχειρηματίες Γιάννη Τσιώρη και Ιωάννα Αγγελιδάκη. Το 2020, η εταιρεία εξαγοράστηκε από την γερμανική Delivery Hero έναντι περίπου 300 εκ. ευρώ.Το μοντέλο της Instashop κατάφερε να αποδειχθεί εξαιρετικά κερδοφόρο μέσα στα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας του, έχοντας αντλήσει λιγότερα από 6 εκ. ευρώ σε χρηματοδοτήσεις από το ελληνικό VentureFriends και το Jabbar Internet Group.

Η Instashop εξακολουθεί να λειτουργεί ως ανεξάρτητη επωνυμία και η σημερινή ηγεσία της συμπληρώνει και ενισχύει την τρέχουσα q-commerce στρατηγική της Delivery Hero στην περιοχή. Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2019, η InstaShop έγινε μέλος του παγκόσμιου δικτύου της Endeavor και τον ίδιο χρόνο, ο Endeavor Entrepreneur, Γιάννης Τσιώρης, κατατάχθηκε στη λίστα του περιοδικού Fortune Greece «40 under 40».

Ο Γιάννης Τσιώρης μαζί με την Ιωάννα Αγγελιδάκη, επίσης συνιδρύτρια, είναι απόφοιτοι της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και μετανάστευσαν στο Ντουμπάι ιδρύοντας, το 2015, την εταιρεία. Μέσα σε λίγα χρόνια κατάφεραν να επεκτείνουν τη δράση της σε 8 χώρες της Μέσης Ανατολής και πριν από ένα χρόνο καταφέρουν να κλείσουν τη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγοράς που έχει επιτευχθεί, τα τελευταία χρόνια, από εταιρεία ελληνικών συμφερόντων στον τομέα της τεχνολογίας και μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

