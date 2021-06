Πολιτική

Εργασιακό νομοσχέδιο: σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή.

Σε κυκλική διαδρομή 360ο εξελίσσεται η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Απολήγει έτσι όπως εκκίνησε. Με αγεφύρωτη, δηλαδή, την απόσταση που χωρίζει κυβέρνηση και αντιπολίτευση, στον βασικό κορμό των αλλαγών στα εργασιακά.

Η αντιπαράθεση κορυφώνεται με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι τις επόμενες ώρες θα απευθυνθούν στην εθνική αντιπροσωπεία. Θα ακολουθήσει η διεξαγωγή της ψηφοφορίας, για την οποία ο ίδιος ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης έχει καταστήσει σαφές ότι θα είναι ονομαστική, προκειμένου να είναι ξεκάθαρη η θέση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις διατάξεις που, κατά την κυβέρνηση, είναι προδήλως θετικές για τους εργαζόμενους.

Παρά την σφοδρή κριτική που εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο νομοσχέδιο, δεν θα καταψηφίσουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου. Αν και η αντιπολίτευση έχει χαρακτηρίσει «φερετζέ», «για να κρυφτούν αντεργατικές διατάξεις», τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, αλλά και την Οδηγία για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, θα υπάρξει θετική στάση ορισμένων κομμάτων της αντιπολίτευσης, σε μια σειρά άρθρων αυτών των κεφαλαίων του νομοσχεδίου.

Δεν θα συμβεί όμως το ίδιο με τα άρθρα που βρέθηκαν στην αιχμή της αντιπαράθεσης, όπως η διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ατομικές συμφωνίες, η καθιέρωση χρονικών ορίων εργασίας, η ρύθμιση για τις υπερωρίες, οι παρεμβάσεις στο συνδικαλιστικό νόμο, ζητήματα τα οποία συναντούν μέτωπο αντίδρασης από την αντιπολίτευση.

