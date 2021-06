Συνταγές

Συνταγή για γεμιστά από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μας δείχνει βήμα - βήμα πώς να ετοιμάσουμε το λατρεμένο καλοκαιρινό φαγητό και μοιράζεται μικρά μυστικά για να απογειωθεί η γεύση τους.

Συνταγή για ένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα καλοκαιρινά φαγητά, τα γεμιστά, ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Πέτρος Συρίγος μοιράστηκε με τους τηλεθεατές πληροφορίες για τα υλικά και την προετοιμασία που απογειώνουν την γεύση, ενώ μοιράστηκε και μυστικά που θα «τρελάνουν» τον ουρανίσκο όσων γευτούν το φαγητό.

Όπως γράφει στην σελίδα του ο Πέτρος Συρίγος, «γεμιστά, μια αγαπημένη μαμαδίστικη καλοκαιρινή συνταγή, την οποία μπορείτε να βρείτε σε διάφορες παραλλαγές, όπως τα κλασικά γεμιστά με ρύζι, γεμιστά με κιμά και ρύζι, αν και τώρα τελευταία κυκλοφορούν πιο εναλλακτικές εκδοχές όπως γεμιστά με πλιγούρι ή γεμιστά με κινόα . Όποια κι αν είναι η αγαπημένη σας προτίμηση, τα γεμιστά πάντα θα μας θυμίζουν καλοκαίρι!

Υλικά

Αυτά είναι τα βασικά υλικά για να κάνεις αυτό το υπέροχο λαδερό φαγητό!

Λαχανικά για γέμισμα:

5 ντομάτες

5 κολοκυθάκια

5 πιπεριές

Για τη γέμιση:

300γρ. ρύζι κίτρινο

3 καρότα

3 μεγάλα κρεμμύδια

2 κολοκυθάκια

1 ματσάκι μαϊντανό

1 ματσάκι δυόσμο

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

1 ποτήρι νερό

3 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη

10 πατάτες

Συνταγή για γεμιστά

Ακολούθησε προσεκτικά τα βήματα της συνταγής για γεμιστά και θα έχεις σίγουρα το πιο νόστιμο αποτέλεσμα!

Ανοίγουμε τα λαχανικά μας που είναι για γέμισμα, αφαιρούμε την σάρκα και κρατάμε στην άκρη. Τα αλέθουμε στο μπλέντερ. Τρίβουμε στο χονδρό τμήμα του τρίφτη τα καρότα και τα κολοκυθάκια. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και τα μυρωδικά. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε ελαιόλαδο και προσθέτουμε το κρεμμύδι, σωτάρουμε για λίγο μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε τα τριμμένα καρότα, κολοκυθάκια και τα αλεσμένα λαχανικά. Προσθέτουμε το ρύζι, το νερό, το αλάτι και το πιπέρι. Αφήνουμε στη φωτιά να τραβήξει λίγο τα υγρά και αφαιρούμε. Πρέπει το ρύζι να φτάσει στο μισό του βρασμού του. Αφαιρούμε απ’ τη φωτιά, προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα μυρωδικά και έξτρα ελαιόλαδο (μια κούπα κατά προτίμηση). Γεμίζουμε τα ανοιχτά λαχανικά μας, βάζουμε τα καπάκια τους και μεταφέρουμε στο ταψί. Κόβουμε τις πατάτες κυδωνάτες, αλατίζουμε και τις προσθέτουμε στο ταψί. Προσθέτουμε ένα ποτήρι νερό. Βάζουμε ελαιόλαδο πάνω απ’ τα γεμιστά και τις πατάτες, πασπαλίζουμε με λίγη φρυγανιά τα γεμιστά μας και ψήνουμε στους 190 βαθμούς για 40 λεπτά περίπου ή έως ότου αποκτήσουν ωραίο χρυσάφι χρώμα. Τα σερβίρουμε χλιαρά ή κρύα, βάζοντας λίγο ελαιόλαδο από πάνω.

Tip:

Τα γεμιστά θέλουν αρκετό κρεμμύδι, ελαιόλαδο και μυρωδικά, αυτό είναι το μυστικό τους! Η φρυγανιά τους δίνει ένα ωραίο χρυσάφι χρώμα και ωραία κρούστα κατά το ψήσιμο. Μπορείτε να γεμίστε και άλλου είδους λαχανικά, πχ μελιτζάνες, κρεμμύδια, πατάτες».