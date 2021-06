Life

“Το Πρωινό“: Ο Βασίλης Παϊτέρης απαντά στους γιούς του για όσα του “προσάπτουν”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την σχέση τους και το τραγούδι, μία ημέρα μετά τις δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση. Πως σχολιάσαν τα παιδιά όσα είπε ο πατέρας τους το πρωί της Τετάρτης στο “Πρωινό”.

«Δεν περίμενα να βγω στην τηλεόραση και να κάνω ριάλιτι για την οικογένεια μου», είπε στο «Πρωινό» ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, μια ημέρα μετά τις δηλώσεις των γιών του ότι έχουν να μιλήσουν δύο χρόνια και ότι ως πατέρας δεν τους έχει βοηθήσει.

Δείτε εδώ όσα είπαν ο Θάνος και ο Αλέξανδρος Παϊτέρης στο «Πρωινό» της Τρίτης:

Όπως είπε ο Βασίλης Παϊτέρης, «εγώ τα παιδιά μου δεν τα αγαπώ, τα λατρεύω. Έχω 7 παιδιά από 3 γυναίκες. Εγώ δεν ήθελα τα παιδιά μου να ασχοληθούν με το τραγούδι και να κάνουν την μέρα νύχτα και την νύχτα μέρα. Εγώ ήθελα να γίνει ο ένας δικηγόρος και ο άλλος λογιστής, όπως ο αδελφός τους έχει γίνει πολιτικός επιστήμονες, η αδελφή τους δασκάλα. Τα άλλα τα μικρά πάνε σχολείο. Εγώ είχα απωθημένα που δεν μπόρεσα να κάνω εγώ, επειδή είμαστε 8 αδέλφια».

«Εγώ έχω γίνει μαϊντανός που πάω από το ένα στο άλλο κόμμα για να βοηθήσω τα παιδιά τα ξένα και όχι τα δικά μου. Δεν μπορεί να λένε αυτό το πράγμα τα παιδιά μου από την στιγμή που πέρσι έκανα μια εγχείρηση και τα παιδιά ήταν εκεί. Γιορτές περάσαμε μαζί. Δεν ξέρω γιατί το λένε αυτό. Εγώ τους είπα ότι δεν θέλω να γίνουν τραγουδιστές, αλλά αφού είπαν έτσι τους είπα “ελάτε να κάνουμε πρόβες, να τραγουδάμε μαζί, να κάνουμε εμφανίσεις”», είπε ο τραγουδιστής.

Στις απανωτές ερωτήσεις του Γιώργου Λιάγκα και της Φαίης Σκορδά, ο Βασίλης Παϊτέρης απάντησε «είναι σαν να απολογούμαι. Τα παιδιά μου δεν είναι μικρά παιδιά να έρθουν σε εσάς και να πουν «ο μπαμπάς μας δεν σας αγαπάει. Να έρθουν στο σπίτι μου, ξέρουν που μένω και να πουν “ρε πατέρα, έχουμε αυτά τα παράπονα και αυτά τα προβλήματα μαζί σου”».

«Εγώ με τα παιδιά μου μιλάω, με τα παιδιά μου είμαστε καλά, αγαπιόμαστε, τους αγαπάω. Όποτε θέλουν είμαι κοντά τους, θα είμαι κοντά τους. Έχω δύο μικρότερα παιδιά που θέλουν περισσότερο την προσοχή μου. Όποτε θέλουν να έρθουν να με βρουν», είπε, ενώ αργότερα ανέφερε με νόημα «πάρτε τα παιδιά μου τηλέφωνο και άμα το σηκώσουν».

«Κάνω πρόβες, έχω ένα πολύ ωραίο μπαλέτο, μια πολύ ωραία μπάντα και σας κάνω μια πρόταση, να έρθουμε όλοι μαζί στο «Πρωινό» και να δείτε τετ α τετ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα» συμπλήρωσε ο Βασίλης Παϊτέρης.

Πάντως οι γιοί του, την ώρα της απευθείας σύνδεσης της εκπομπής με τον Βασίλη Παϊτέρη έστειλαν μήνυμα στον δημοσιογράφο Τάσο Τεργιάκη, αναφέροντας ότι εκείνοι ασχολούνται μόνο με την μουσική και την καριέρα τους και ότι «γνωρίζουν την αλήθεια τους».

Παρακολουθείστε το απόσπασμα από «Το Πρωινό» με την συνέντευξη του Βασίλη Παϊτέρη:

Ειδήσεις σήμερα:

Θεμιστοκλέους για εμβόλιο AstraZeneca: απειροελάχιστες οι παρενέργειες από την δεύτερη δόση

Κρήτη: Φούρναρης έδωσε δουλειά στο παιδί που πήγε να τον κλέψει

Windows 11: πότε θα αντικαταστήσουν τα Windows 10