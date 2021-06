Πολιτισμός

Γλυπτό “Meteoron”: Αποκαλυπτήρια στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Το ύψους 11 μέτρων γλυπτό, που αποτελείται από 15 κόκκινες μορφές χυτευμένες από αλουμίνιο, τοποθετήθηκε σε χώρο πρασίνου απέναντι από το δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Στην κρίση των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης τίθεται από σήμερα το γλυπτό “Meteoron” του διεθνώς καταξιωμένου ζωγράφου και γλύπτη, Κωστή Γεωργίου, το οποίο για τον δήμαρχο, Κωνσταντίνο Ζέρβα, συμβολίζει την δυναμική της πόλης και των ανθρώπων της.

Το ύψους 11 μέτρων γλυπτό, που αποτελείται από δεκαπέντε μορφές χυτευμένες από αλουμίνιο και χρωματισμένες σε κόκκινο χρώμα, τοποθετήθηκε σε χώρο πρασίνου απέναντι από το δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με φόντο τον Θερμαϊκό και την κορυφογραμμή του Ολύμπου και σήμερα έγιναν τα επίσημα αποκαλυπτήρια και η φωταγώγηση.

Ιδιαίτερα χαρούμενος δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας γιατί, όπως είπε, είναι δίπλα σε έναν έναν “παλιό, ακριβό φίλο”, όπως χαρακτήρισε τον Κωστή Γεωργίου και σε “ένα εξαιρετικό του έργο”. Σημείωσε ότι ο γεννημένος στη Θεσσαλονίκη δημιουργός επιθυμούσε ένα δικό του έργο να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης και πρόσθεσε ότι “στις ημέρες της δυσκολίας, της κατήφειας έχουμε την ανάγκη της ομορφιάς, της αισθητικής της δημιουργίας”.

Ο κ. Ζέρβας τόνισε ότι το “ Meteoron” για αυτόν “συμβολίζει τη δυναμική της Θεσσαλονίκης και των Θεσσαλονικέων, την ελκυστικότητα αυτής της πόλης” “Το κόκκινο, το χρώμα της δύναμης της ζωής, της θέλησης. Οι ανθρώπινες φιγούρες που μετεωρίζονται, που παλεύουν να ανυψωθούν, μεταξύ γης και ουρανού, ύλης και ουρανού, αυτός ο αδιάκοπος αγώνας του ανθρώπου να ξεφύγει από τους περιορισμούς της ύλης, από το δέσιμο του με το έδαφος”, ανέφερε. Εξέφρασε την ελπίδα οι πολίτες και οι επισκέπτες να το αγαπήσουν και ο χώρος που βρήκε να αποκτήσει μια θέση στις καρδιές τους. Ο κ. Ζέρβας αναφέρθηκε στον οινοποιό Βαγγέλη Γεροβασιλείου, χάρη στη δωρεά του οποίου υλοποιήθηκε το έργο για να τονίσει ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο “που με γενναιοδωρία και αίσθημα προσφοράς στέκεται με αξιοπρέπεια και διακριτικότητα κοντά στα κοινά και συμβάλλει στη βελτίωση της πόλης”.

Τη συγκίνηση του εξέφρασε ο κ. Γεροβασιλείου και ευχήθηκε περισσότερα γλυπτά να τοποθετηθούν στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι ο Κωστής Γεωργίου προσέφερε δωρεάν την τέχνη του, και επιπλέον “όταν ξεφύγαμε λίγο από τον προϋπολογισμό, έβαλε το χέρι του και στην τσέπη”. “Βοήθησε πάρα πολύ γιατί αγαπάει την πόλη και ήθελε με αυτό το έργο να αφήσει ένα αποτύπωμα σε μια πόλη που η τέχνη αρχίζει σιγά-σιγά να ανθίζει.”, είπε. Για ένα όνειρο που πραγματοποιείται μίλησε ο Κωστής Γεωργίου και πρόσθεσε ότι το έργο έγινε με πολύ αγάπη και χαρά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το “Meteoron” δεν έχει ειδικούς συμβολισμούς, ωστόσο επισήμανε ότι “οργανώθηκε και συνδέθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μας κάνει να το βλέπουμε από τα χαμηλά προς τα ψηλά, να υψώνουμε το κεφάλι μέχρι να φτάσουμε στον τελευταίο χορευτή και από εκεί να οδηγηθούμε στο σύμπαν, στο θείο”.

Ο κ. Γεωργίου στάθηκε στο γεγονός ότι το “Meteoron” είναι το πρώτο χρωματιστό γλυπτό στην πόλη και ζήτησε να γεμίσει η Θεσσαλονίκη με γλυπτά. Τέλος, ευχαρίστησε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Μάκη Κυριζίδη και τα συνεργεία του δήμου.

