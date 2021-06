Life

“Ήλιος”: Πρωτιά για την σεζόν 2020 - 2021

Ο «Ήλιος», η καθημερινή δραματική σειρά του ΑΝΤ1, θα επιστρέψει στις οθόνες μας την επόμενη σεζόν και θα καθηλώσει για άλλη μια χρονιά το τηλεοπτικό κοινό.



Ο «Ήλιος» τον Σεπτέμβριο του 2020 «ανέτειλε» στον τηλεοπτικό αέρα του ΑΝΤ1 και κέρδισε τις εντυπώσεις και τους τηλεθεατές με την καταιγιστική πλοκή, το ανατρεπτικό σενάριο, την ξεχωριστή σκηνοθεσία και το δυνατό του καστ.

Την αγαπημένη καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, η οποία έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης στη ζώνη προβολής της για τη σεζόν 2020-2021 παρακολούθησαν για έστω και 1 λεπτό 1.344.929 τηλεθεατές στο σύνολο του κοινού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, για το διάστημα 20.09.2020 έως και 11.06.2021, ο «Ήλιος» ήταν πρώτος στη ζώνη μετάδοσής του στο δυναμικό κοινό 18-54 καταγράφοντας μέσο όρο 15,8% και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 1,5 μονάδες.

Ο «Ήλιος», καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής του διέγραψε σταθερά ανοδική πορεία και κέντρισε το ενδιαφέρον τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών. Αξίζει να σημειωθεί, πως σε επιμέρους γυναικείο κοινό η καθημερινή δραματική σειρά άγγιξε το 30,4%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό το 19,8%.

Το επεισόδιο του «Ήλιου» που σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης, στο δυναμικό κοινό 18-54, προβλήθηκε την Παρασκευή 4 Ιουνίου και έφτασε το 24,2%.

