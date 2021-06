Life

Dior Celebrates Greece: ο Λάκης Γαβαλάς και οι 400 καλεσμένοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Λάκης Γαβαλάς στο «Πρωινό» για το σημερινό σόου που θα δουν εκατομμύρια θεατές. Δείτε εικόνες από τις προετοιμασίες στο Καλλιμάρμαρο.

Σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση σε όλο τον πλανήτη θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ η παρουσίαση της «Made In Greece» συλλογής του διεθνούς Οίκου Υψηλής Ραπτικής Dior.

Εκατομμύρια τηλεθεατές και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούν, μέσω live streaming που θα διατίθεται σε όλα τα social media του Dior, να παρακολουθήσουν από το Καλλιμάρμαρο Στάδιο το «Dior celebrates Greece», με το οποίο ο γαλλικός Οίκος θα τιμήσει τα 200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής Επανάστασης και το ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Οι προβολείς της φαντασμαγορικής εκδήλωσης στο Καλλιμάρμαρο θα ανάψουν στις 21:30 της Πέμπτης. Νωρίτερα θα έχουν φθάσει από κάθε γωνιά της γης οι 400 καλεσμένοι και διεθνείς προσωπικότητες που έλαβαν την πολυπόθητη πρόσκληση του Οίκου, απευθείας από το Παρίσι.

Για τον οίκο Dior, η παρουσίαση της συλλογής στο Καλλιμάρμαρο, αποτελεί μια ξεχωριστή εκδήλωση όπου τιμάται η Ελλάδα και η άριστη τεχνογνωσία των Ελλήνων που μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά στο πέρασμα των χρόνων και στην οποία στόχος είναι οι αισθητικές αξίες και η ποιότητα που πρεσβεύει ο Οίκος να ταυτιστούν με τις έννοιες Phos (φως) και Kallos (ομορφιά) που ξεκίνησαν να λάμπουν πριν 2.500 χρόνια στην Αθήνα.





Στο πλαίσιο αυτό, ο Dior επέλεξε να καλέσει μόνο τους μόνιμους πελάτες, τους τεχνίτες και καλλιτέχνες που έχουν συνεργάστηκαν στο παρελθόν ή συνεργάζονται σήμερα με τον Οίκο, όπως και τους εκπροσώπους των μουσείων, των οποίων τα εκθέματα αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για την «ελληνική» συλλογή. Οι προσκλήσεις έφυγαν απευθείας από τη έδρα του Dior στο Παρίσι.

Επιπλέον, για να τιμήσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που θα δημιουργήσουν τα εντυπωσιακά φορέματα, ο Dior θα δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους των περιοχών όπου ζουν και εργάζονται οι Έλληνες δημιουργοί, να παρακολουθήσουν την ίδια στιγμή, σε απευθείας μετάδοση το εντυπωσιακό event στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Για το σκοπό αυτό έχει προγραμματιστεί η ζωντανή αναμετάδοση του γεγονότος στο Σουφλί, στο Άργος και στην Καλαμάτα.

Στην Αθήνα, η φαντασμαγορική εκδήλωση με την «ελληνική» συλλογή Υψηλής Ραπτικής του Dior θα μεταδοθεί live στον υπαίθριο χώρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Γαβαλάς: είμαι καλεσμένος γιατί ανήκω στην a-list του κόσμου

«Είμαι καλεσμένος από τον Οίκο Dior, ω αναγνωρισμένος εδώ και πενήντα χρόνια καθώς βρίσκομαι στην a-list του κόσμου», είπε στο «Πρωινό» ο Λάκης Γαβαλάς.

Όπως ανέφερε «δικαιολογώ την επιθυμία και τον ενθουσιασμό κάποιου να θελήσει να παρακολουθήσει μια τέτοια δουλειά, διότι ακόμη και με σνίκερς σήμερα, είναι ένας πολύ μεγάλος οίκος, αλλά πρέπει εδώ να δούμε ότι ένας μεγάλος οίκος ανακαλύπτει την Ελλάδα και τον πολιτισμό της».

Ο Βασίλης Ζούλις εξέφρασε την ενόχληση του διότι δεν είχαν προσκληθεί Έλληνες σχεδιαστές και παρενέβη, ώστε να εκπροσωπηθούν οι Έλληνες δημιουργοί στο Καλλιμάρμαρο, όπως είπε την Τετάρτη στο «Πρωινό»:





«Ο Βασίλης Ζούλιας είναι λάτρης του Dior, τον κοπιάρει χρόνια και καλά κάνει γιατί είναι ένας μεγάλος οίκος», είπε σήμερα στην ίδια εκπομπή ο Λάκης Γαβαλάς, σημείωνοντας ότι καλώς κρίθηκε τελικά ότι κάποιοι πρέπει να πάρουν προσκλήσεις, προσθέτοντας ωστόσο με νόημα ότι «ο Βασίλης Ζούλιας και όλοι οι σχεδιαστές πρέπει να περάσουν την σκυτάλη στους bloggers”.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Κατερίνη: ο πατέρας του θύματος στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Λουράντος για self test και AstraZeneca: οι πολίτες “μας έχουν αλλάξει τα πετρέλαια” (βίντεο)

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: το μνημόσυνο της Καρολάιν και οι τρεις ύποπτοι