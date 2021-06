Κοινωνία

Ζάκυνθος - Ντίμης Κορφιάτης: Προφυλακίσεις για την δολοφονία της Χριστίνας Κλουτσινιώτη

Έκλεισε ο κύκλος των απολογιών για τους συλληφθέντες. Ποιοι πήραν τον δρόμο για την φυλακή και ποιοι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.



Έκλεισε ο κύκλος των απολογιών για τους συλληφθέντες που κατηγορούνται για την δολοφονική επίθεση σε βάρος της Χριστίνας Κλουτσινιώτη τον Ιούνιο του 2020 στον 'Αγιο Σώστη Ζακύνθου.

Με απόφαση του συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, κρίθηκε 34χρονος ημεδαπός, ο οποίος έχει συγγενική σχέση πρώτου βαθμού με προφυλακισθέντα για την ίδια υπόθεση. Για τον 34χρονο υπήρξε διχογνωμία ανακριτή και εισαγγελέα, γι' αυτό χθες αργά το βράδυ συνεδρίασε το συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Από τους οκτώ, στο σύνολο, συλληφθέντες για την ανθρωποκτονία της 37χρονης Χριστίνας Κλουτσινιώτη και τον σοβαρό τραυματισμό του συζύγου της Ντίμη Κορφιάτη, έγιναν τέσσερις προφυλακίσεις, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Αναλυτικότερα, τον δρόμο για κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα πήραν 39χρονος που είναι ο φερόμενος ως εκτελεστής, 38χρονος που φαίνεται να είναι ο οδηγός της μηχανής που χρησιμοποίησαν οι δράστες, 37χρονος που φαίνεται να είναι ο οδηγός του σκάφους που μετέφερε τους δράστες από τη Ζάκυνθο στον Πύργο και μια κοπέλα 27 ετών που ήταν η "τσιλιαδόρος", καθώς -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές- παρακολουθούσε το ζεύγος και έδινε την πορεία τους στους δράστες που είχαν στήσει "καρτέρι θανάτου".

