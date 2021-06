Life

Το μυστικό των πάμπλουτων δυναστειών

Πώς αύξησαν τα κέρδη τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Μια νέα έκθεση η «Silver Spoon Oligarchs», του Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής (IPS) ήρθε στο φως και δείχνει ότι τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με τον πλούτο των οικογενειακών δυναστειών, που κατάφεραν όχι μόνον να παραμείνουν πλούσιες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και να αυξήσουν τις περιουσίες τους.

Δέκα από τις πλουσιότερες οικογένειες των ΗΠΑ είδαν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται πάνω από 136 εκατ. δολάρια σε 14 μήνες, σύμφωνα με την έκθεση με τίτλο «Ολιγάρχες με ασημένια κουτάλια».

Ο διευθυντής του IPS, Τσακ Κόλινς είπε: «Αν το σύστημα λειτουργούσε σωστά δεν θα έπρεπε να βλέπουμε τον πλούτο να αυξάνεται από τη μια γενιά στην άλλη, αλλά να διασκορπίζεται».

Ωστόσο, σύμφωνα με την Guardian, υπάρχουν ανισότητες ακόμη και μεταξύ των δισεκατομμυριούχων. Οι ζάπλουτοι τα πήγαν πολύ καλύτερα σε σχέση με τους λιγότερο πλούσιους της ομάδας τους.

Η έκθεση βγάζει στο φως έξι «συνήθειες», για περισσότερα πλούτη, μεταξύ των οποίων ο περιορισμός των φιλανθρωπικών δωρεών και η αποφυγή της φορολογίας μέσω διαφόρων τρόπων, όπως μέσω εταιρειών διαχείρισης.

Ο Κόλινς, μεταξύ άλλων σημειώνει ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να κλείσουν τα «παραθυράκια», να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των φορολογικών παραδείσων και άλλοι συγκεκριμένοι τύποι καταπιστευμάτων, που χρησιμοποιούν για να κρύψουν τα κέρδη τους.

Έρευνα της ProPublica αποκάλυψε ότι οι 25 πλουσιότεροι Αμερικανοί κατέβαλαν φόρους μόλις 3,4% μεταξύ του 2014 - 2018, παρά τη συνολική καθαρή τους αξία να αυξάνεται περισσότερο από 400 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο.

«Ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να ανησυχούμε για την έρευνα της ProPublica, είναι ότι ένα μικρό κομμάτι θα καταλήξει στη φιλανθρωπικές δράσεις» υπογραμμίζει ο Κόλινς «και δημιουργείται η επόμενη ζάμπλουτη γενιά δυναστειών».

