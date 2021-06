Πολιτική

Εμβόλια – Κικίλιας στον ΑΝΤ1: Μετά το καλοκαίρι οι αποφάσεις για υποχρεωτικότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας για τα εμβόλια της AstraZeneca, τις ακυρώσεις, την Επιτροπή και τα «ευεργετήματα» στους εμβολιασμένους.

«Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό, ειδικοί είναι η Επιτροπή», σχολίασε εισαγωγικά στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας για τις οδηγίες για τον εμβολιασμό με το AstraZeneca.

Αναφέρθηκε στα μέλη της Επιτροπής Ειδικών, όπως ο Σωτήρης Τσιόδρας, αλλά και στην Επιτροπή Εμβολιασμών, τονίζοντας πως πρόκειται για τους «κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες και μια Επιτροπή που δεν διόρισα εγώ, αλλά ο κ.Ξανθός, που είχε το πολιτικό θράσος να βγει και να κατηγορήσει».

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, που επικαλέστηκε ο Υπουργός, σήμερα ξεπεράστηκαν οι 7.250.000 εμβολιασμοί, 3.050.000 πλήρως εμβολιασμένους συμπολίτες μας. Οι συμπολίτες μας άνω των 60 ετών είναι πλέον εμβολιασμένοι σε ποσοστό άνω του 70%-75%. Εμβολιάστηκαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι ευπαθείς ομάδες, οι συνάνθρωποί μας που έχουν ανάγκη και τους στηρίξαμε χωρίς κανένα πρόβλημα.

«Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει, οι Επιτροπές προστατεύουν τη Δημόσια Υγεία και την ανθρώπινη ζωή», σχολίασε συμπληρωματικά.

Χαρακτήρισε «επικοινωνιακό χαμό» τα όσα ακούστηκαν για το AstraZeneca και τη δεύτερη δόση και είπε ότι πάνω από το 93% όσων είχαν προγραμματισμένη τη δεύτερη δόση με το συγκεκριμένο σκεύασμα την έκαναν τις τρεις πρώτες μέρες και πλέον, το ποσοστό όσων την κάνουν είναι ίσο με όσους κάνουν τη δεύτερη δόση της Pfizer.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που η ελληνική κοινωνία επιδεικνύει ωριμότητα και πάρα τις φωνές οι οποίες επικρατούν δεξιά και αριστερά, και κάποιες αντιεμβολιαστικές φωνές, σύσσωμοι προστατεύουν τη ζωή τους, της οικογένειάς τους, των ευπαθών ομάδων, των συνανθρώπων μας», είπε σχετικά ο Βασίλης Κικίλιας.

Για τη διαχείριση της κρίσης της πανδημίας είπε ότι, «οι ειδικοί εισηγούνται, η κυβέρνηση αποφασίζει» και ότι, «εκ του αποτελέσματος καταφέραμε να γλιτώσουμε τα χειρότερα και να σταθεί όρθιο το ΕΣΥ».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι το θέμα με τη δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca έχει «κλείσει».

Υποχρεωτικότητα: Μετά το καλοκαίρι οι αποφάσεις

«Η Επιτροπή Βιοηθικής θα εισηγηθεί δημοσίως», σημείωσε για το ζήτημα της υποχρεωτικότητας και είπε πως «γίνεται μεγάλη συζήτηση για καίρια επαγγέλματα σε χώρους που πρέπει να προασπιστεί η Δημόσια Υγεία, κυρίως για τους επαγγελματίες υγείας. Δηλαδή για το αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός ή όχι, σε γηροκομεία, οίκους ευγηρίας, σε νοσοκομειακές μονάδες όπου βρίσκονται ανοσοκατεσταλμένοι συμπολίτες μας, σε δομές όπου διακυβεύεται η Δημόσια Υγεία. Και αν πρέπει να είναι υποχρεωτικός, ποια είναι αυτά τα βήματα με τα οποία εξασφαλίζεις ότι αυτό είναι συνταγματικό, ότι κατοχυρώνονται τα δικαιώματα όλων και το δικαίωμα στην εργασία και πώς αυτό έρχεται να συμβαδίσει και με την ελληνική κοινωνία».

Αναφέροντας πως σε όποιες αποφάσεις, «θα συνυπολογιστεί και η συνταγματικότητα», τόνισε ότι, «ο πρωθυπουργός δεν πήρε αποφάσεις, εν θερμώ. Αντιθέτως, είπε, θα ακούσουμε την εισήγηση της Επιτροπής και θα δρομολογήσουμε μέσα στο καλοκαίρι αυτές τις πολιτικές αποφάσεις, που θα νομοθετηθούν κιόλας, έτσι ώστε το φθινόπωρο να μπορούμε να φτάσουμε σε κάτι το οποίο προστατεύει τους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι όταν θέλει η Πολιτεία να βρει λύσει σε προβλήματα τα οποία είναι καίρια, υπό το πρίσμα της προστασίας της ζωής και της Δημόσιας Υγείας, μπορεί να τα βρει χωρίς ακραίες και εξεζητημένες λύσεις. Αλλά το να υπάρχουν συμπολίτες μας μέσα σε ΜΕΘ, μέσα στα Νοσοκομεία ή μεγάλοι σε ηλικία, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, σε οίκους ευγηρίας να μη θέλουμε να προστατεύσουμε τη ζωή τους, ειδικά σε ότι έχει να κάνει με επαγγελματίες υγείας, αυτό το θεωρώ ανεπίτρεπτο».

Σχετικά με το θέμα των προνομίων, απέρριψε τον όρο και είπε ότι προτιμά τη λέξη «ευεργετήματα».

«Οι άνθρωποι εμβολιάζονται και επιστρέφουν στην προηγούμενη πραγματικότητα. Καταλαβαίνουμε αυτούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, αλλά καθήκον μας είναι να προστατέψουμε τη δημόσια υγεία», ανέφερε χαρακτηρίζοντας «λογικό και θεμιτό να υπάρχουν ευεργετήματα».

Σχετικά, τέλος, με τη διάθεση των self tests είπε ότι, «ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα συνεχίσει, κάποιοι Σύλλογοι έχουν τις αντιρρήσεις τους».

Χαρακτήρισε «παροδικά τα προβλήματα» με τη διάθεση των self test και είπε πως «η κυβέρνηση βρήκε τη λύση στο πρόβλημα», αναφερόμενος στις συμφωνίες που ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Υγείας ότι έγιναν με κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: Η κυνική ομολογία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για τη δολοφονία της Καρολάιν

Οικιακή βοηθός κατήγγειλε 91χρονο για απόπειρα βιασμού!

Dior στο Καλλιμάρμαρο: Η λάμψη της μόδας στην Αθήνα (εικόνες)