Life

Ο Παντελής Καναράκης στο “Πρωινό”… απολαυστικός όπως πάντα (βίντεο)

Τι λέει στην Φαίη Σκορδά για την επιστροφή στο σανίδι, τον χορό, την ζωή που έχει επιλέξει να κάνει και πως σχολίασε την απουσία του Γιώργου Λιάγκα από την παρέα τους.

«Έχω μια πορεία τέτοια που εκτιμώ τον ήλιο, την ανάσα μου, την ζωή. Προσπαθώ να φωτίσω τα σκοτεινά κομμάτια του εαυτού μου για να γίνω καλύτερος άνθρωπος», είπε ο Παντελής Καναράκης, μιλώντας με την Φαίη Σκορδά στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ερωτηθείς εάν έχει επιλέξει να ζει με τρόπο «μοναχικό», ο ταλαντούχος καλλιτέχνης είπε «δεν έχω επιλέξει την μοναχικότητα, δεν είμαι μόνος μου. Δεν συζώ με κάποιον για να μοιράζομαι την ζωή μου, αλλά έχω πολλούς φίλους και περνάω πολλές ώρες μαζί τους και γενικά είμαι μαζί με τον κόσμο, καλλιτέχνης είμαι», αναφέροντας αργότερα ότι «είναι δύσκολος ο δρόμος της χαράς, αλλά πρέπει να τον ακολουθήσουμε».

«Χορεύω πάρα πολύ, συνεχώς, αγαπώ πάρα πολύ τον χορό, στο θέατρο κάνω και τις χορογραφίες. Ο χορός είναι λυτρωτικός. Κοιτάζομαι στον καθρέφτη και δεν αισθάνομαι καλά και αρχίζω να χορεύω», είπε ο Παντελής Καναράκης.

Μίλησε ακόμη για την σχέση του με τους ακολούθους του στα social media, λέγοντας ότι δέχεται πολλά μηνύματα από ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ζωή τους, λέγοντας ότι κάνει αναρτήσεις και είναι ευτυχής, όπως είπε, αν έστω και πέντε ανθρώπους από όλους αυτούς τους κάνει να χαμογελάσουν.

Είπε επιπλέον πως ότι θέλει να πει, το λέει πλέον μέσω του Instagram, από όπου σχολιάζει τους πάντες και τα πάντα.

«Βγήκα από την καραντίνα με πολλή όρεξη για δουλειά. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που με αγκαλιάζει και είναι έτσι μαζί μου», είπε στην Φαίη Σκορδά ο Παντελής Καναράκης, αναφέροντας ότι κάνει αυτήν την περίοδο τρεις δουλειές στο θέατρο.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «χθες είχαμε πρεμιέρα στο θέατρο «Αθηνά¨», πρώτη φορά μου προτάθηκε να κάνω δραματικό ρόλο. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ και είμαι χαρούμενος», προσθέτοντας ότι είχε άγχος στην πρεμιέρα, καθώς ήταν η πρώτη παράσταση μετά από πολύ καιρό λόγω της καραντίνας.

Σε ότι αφορά επαγγελματικές προτάσεις που έχει δεχθεί και το ενδεχόμενο να κάνει κάποια εμφάνιση στην τηλεόραση είπε ότι δεν υπάρχει τελευταία κάτι ενδιαφέρον για εκείνον, επισημαίνοντας πάντως ότι «ποτέ δεν έχει χαλάσει δουλειά μου λόγω των χρημάτων», ενώ σε άλλο σημείο επεσήμανε ότι «ευτυχισμένο με κάνουν οι άνθρωποι, όχι τα χρήματα».

Παρακολουθήστε την απολαυστική συζήτηση του Παντελή Καναράκη με την Φαίη Σκορδά στο «Πρωινό», που είχε και «πειράγματα» για τον απόντα Γιώργο Λιάγκα:.

