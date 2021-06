Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Οι ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση

Πώς η Αστυνομία έφθασε στην εξιχνίαση του στυγερού εγκλήματος. Τα ενοχοποιητικά στοιχεία και η ομολογία του συζυγοκτόνου.

Σε ανακοινώσεις για τη στυγερή δολοφονία στα Γλυκά Νερά και την εξιχνίαση του εγκλήματος, με καθ’ ομολογία δράστη τον σύζυγο της αδικοχαμένης Καρολάιν, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, προχώρησε το μεσημέρι της Παρασκευής η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τον διοικητή της Ασφάλειας Αττικής, Πέτρο Τζεφέρη, “κλειδί” αποτέλεσε η σχέση εμπιστοσύνης που έχτισαν τα στελέχη της Αστυνομίας με τον σύζυγο του θύματος.

«Έγινε άμεσα κατανοητά πως η υπόθεση απαιτούσε περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση. Κρίσιμη ήταν η αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού. Κατά την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, βάσει των στοιχείων που προέκυψαν, υπήρχαν αναντιστοιχίες», υπογράμμισε η διευθύντρια Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, Πηνελόπη Μανιάτη.

Το χρονικό του ειδεχθούς εγκλήματος και όσα είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης στην Αστυνομία, παρουσίασε ο προϊστάμενος του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, Κώστας Χασιώτης:

«Τα πρώτα χρήσιμα δεδομένα που προέκυψαν στην έρευνα μας ήρθαν από το εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και το κυριότερο εύρημα ήταν η αιτία θανάτου που όπως διαπιστώθηκε οφειλόταν σε ασφυξία. Σε ασφυξία δια αποφράξεως των αεροφόρων οδών όπως λέμε, δηλαδή με κλείσιμο της μύτης και του στόματος. Βρέθηκαν τα χέρια του θύματος δεμένα πισθάγκωνα και χρόνος θανάτου προσδιορίσθηκε μεταξύ 4ης και 5ης πρωινής ώρας. Επίσης παρατηρήθηκαν κάποια σημάδια, εκχυμώσεις όπως λέμε, στα χέρια και στα πόδια του συζύγου από τα δεσμά με τα οποία ήταν δεμένος.

Ένα κρίσιμο εύρημα ήταν ότι, αυτά τα σημάδια ήταν μόλις διακρινόμενα, δεν ήταν ιδιαίτερα ορατά και αυτό δημιούργησε έναν αρχικό προβληματισμό, για το κατά πόσο αυτό ήταν αναμενόμενο σε σχέση με τον χρόνο κατά τον οποίο ο σύζυγος ισχυρίσθηκε αρχικά ότι ήταν δεμένος.

Συνεχίσαμε όμως να ερευνούμε το χώρο στον οποίο είχε λάβει χώρα το περιστατικό και παρατηρήσαμε κάποιες μεταβολές σε σχέση με την αρχική του κατάθεση, όπως λέμε, διαπιστώσαμε δηλαδή ότι οι χώροι είχαν ερευνηθεί όχι ιδιαίτερα σχολαστικά αλλά επιλεκτικά σε ορισμένα σημεία, κυρίως στον χώρο του υπνοδωματίου αλλά και στο σαλόνι. Επίσης διαπιστώσαμε ότι ήταν παραβιασμένο ένα παράθυρο στο υπόγειο και αυτό ήταν το σημείο που εκτιμήσαμε ότι ενδεχομένως είχαν εισέλθει οι δράστες, τους οποίους ανέφερε ο σύζυγος του θύματος ότι είχαν μπει μέσα για να ληστέψουν το ζευγάρι. Επίσης διαπιστώσαμε κάτι που ήταν σχετικά ασυνήθιστο, μάλλον εξαιρετικά ασυνήθιστο θα έλεγα, ότι ο σκύλος της οικογένειας βρισκόταν κρεμασμένος στην κουπαστή της σκάλας.

Εκτός από την εικόνα αυτή του χώρου κατασχέθηκαν από την Υπηρεσία μας πειστήρια τα οποία ελπίζαμε ότι θα βοηθήσουν στην πορεία των ερευνών και τα πιο χρήσιμα από αυτά ήταν μια κάμερα που βρισκόταν εγκατεστημένη στον χώρο του σαλονιού, ένα ρολόι ψηφιακό, smartwatch που λέμε, το οποίο φορούσε το θύμα στο χέρι του και τα κινητά τηλέφωνα του θύματος και του συζύγου.

Ένα μεγάλο μέρος των ερευνών αρκετά μεγάλο, αφιερώθηκε στην αρχή για να διαπιστώσουμε, να ελέγξουμε τον ισχυρισμό του συζύγου και να διαπιστώσουμε με ποιον τρόπο και ποιοι άνθρωποι είχαν εισέλθει μέσα στο διαμέρισμα του ζεύγους».

«Παρά τις αγωνιώδεις και κοπιώδεις προσπάθειές μας και αφού συλλέξαμε πλήθος υλικού, μαρτυρίες και αλλά και με τη βοήθεια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εξέτασε εργαστηριακά τον χώρο, δεν καταφέραμε, παρά τις προσπάθειές μας, να διαπιστώσουμε την ύπαρξη άλλων προσώπων πέραν των δύο ενηλίκων που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο σπίτι και του μωρού.

Το γεγονός αυτό του αν επιβεβαιωνόταν άφηνε μόνο μία άλλη εκδοχή πιθανή, εφόσον δεν ήταν άλλοι δράστες οι όποιοι να ευθύνονταν για την δολοφονία του θύματος, τότε η έρευνα έπρεπε αναγκαστικά να στραφεί στον σύζυγο.

Η εξέταση κάποιων πειστηρίων και ιδιαίτερα των ψηφιακών πειστηρίων που είχαμε κατασχέσει από τον χώρο, μας έσωσε κάποιες ενδείξεις και ειδικά κάποια από τα πειστήρια που έδειχναν κίνηση αντικειμένων και ειδικά του τηλεφώνου του συζύγου κατά τον χρόνο που αυτός είχε δηλώσει ότι ήταν δεμένος, αυτά λοιπόν τα ευρήματά μας έδωσαν κάποιες ενδείξεις ότι ήταν πιθανή μία εμπλοκή του συζύγου στην δολοφονία της 20χρονης κοπέλας.

Για να επιβεβαιώσουμε αυτές τις υποψίες που είχαν δημιουργηθεί, θα έπρεπε να εξετάσουμε πλέον σχολαστικά και με ιδιαίτερες λεπτομέρειες τον σύζυγο, τον οποίο φέραμε στα γραφεία μας στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και πλέον τον εξετάσαμε με σχολαστικότητα και θέτοντας του ιδιαίτερα ερωτήματα.

Κατά την αρχική συζήτηση μαζί του όμως μαζί του και πριν προλάβουμε να εκθέσουμε σε αυτόν τα ευρήματα της έρευνάς μας, απέτρεψε την συζήτηση πάνω στη σχέση που είχε με το θύμα, πάνω στη σχέση που είχε με το παιδί του και προς έκπληξή μας πάνω στη σχέση που είχε δημιουργηθεί με την ομάδα που ερευνούσε την υπόθεσή του και ιδιαίτερα με τον επικεφαλής της ομάδας αυτής.

Συνεχίζοντας λοιπόν τη συζήτηση πάνω στα ζητήματα που είχε ο ίδιος αρχίσει να θέτει, σε κάποιο στάδιο της εξέτασής του, ήθελε να μας διαβεβαιώσει ότι ποτέ δεν ήθελε να εξαπατήσει και να πει ψέματα και το μόνο που ήθελε ήταν να αποφύγει την σύλληψη για να μείνει με το παιδί του, έξω από την φυλακή. Όπως καταλαβαίνετε αυτό γρήγορα οδήγησε στην ομολογία της πράξης του, την οποία απέδωσε σε έναν διαπληκτισμό που είχαν με τη σύζυγό του. Αυτός ο διαπληκτισμός δημιούργησε μία έκρηξη συναισθήματος και δεν άργησε να οδηγήσει στο αποτέλεσμα που γνωρίζουμε.

Επιβεβαίωσε τα ευρήματα τα ιατροδικαστικά, ότι δηλαδή, επέφερε το θάνατο στη σύζυγο του, με ασφυκτικό μηχανισμό, όπως λέμε και στη συνέχεια περιέγραψε τις κινήσεις του, όπως την παραβίαση του παραθύρου, την οποία ο ίδιος έκανε, την έρευνα που δημιούργησε στο χώρο, την θανάτωση του σκύλου που υπήρχε μέσα στο σπίτι, αναφέρθηκε στην αφαίρεση μιας κάρτας μνήμης από την κάμερα που ήταν εγκατεστημένη στο χώρο του σαλονιού, ώστε να μην είναι διαθέσιμο στην αστυνομία το υλικό που είχε καταγραφεί.

Μας είπε ότι ο ίδιος έδεσε τον εαυτό του και τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, όλα αυτά όπως ήδη είναι αντιληπτό, αλλά μας το είπε και ο ίδιος, έγιναν προκειμένου να σκηνοθετήσει τον χώρο έτσι ώστε να πείσει την αστυνομία ότι πρόκειται για ληστεία».

