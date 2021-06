Αθλητικά

Τουρνουά “Ακρόπολις”: Η Ελλάδα νίκησε το Μεξικό στην πρεμιέρα (βίντεο)

Ποδαρικό με το δεξί έκανε η “γαλανόλευκη”, που συνάντησε σθεναρή αντίσταση από τον αντίπαλό της.

Η εθνική Ελλάδος επιβλήθηκε με 101-98 του Μεξικού στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της στο τουρνουά “Ακρόπολις”. Ο Ρικ Πιτίνο δοκίμασε πολλά σχήματα και έκανε πολλές αλχημείες στο πρώτο αυτό ματς, με τα τρίποντα ωστόσο να είναι ίσως το μοναδικό μελανό σημείο της Εθνικής.

Η Εθνική μας παρουσιάστηκε σε αυτό το πρώτο φιλικό με πολλές απουσίες, μιας και ο Βασίλης Σπανούλης έμεινε προληπτικά εκτός, όπως είχε πει και ο Ρικ Πιτίνο στην συνέντευξη Τύπου, ενώ ο Γιώργος Πρίντεζης είχε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί. Μόνιμη απουσία είναι ο Ιωάννης Παπαπέτρου, που δεν θα ενισχύσει την Εθνική στο Προολυμπιακό τουρνουά και τα φιλικά προετοιμασίας, ενώ ο Νικ Καλάθης αναμένεται να ενσωματωθεί στην Εθνική μετά το τουρνουά Ακρόπολις.

Το ντεμπούτο του με την Εθνική έκανε ο Κώστας Αντετοκούνμπο, που βοήθησε σημαντικά κυρίως στο αμυντικό κομμάτι.

Ο Κώστας Σλούκας ήταν εξαιρετικός για την Εθνική με 24 πόντους, ενώ δεν υστέρησαν και οι Μήτογλου, Παπαγιάννης, Γιαννόπουλος και Κατσίβελης που τέλειωσαν το ματς με διψήφιο αριθμό πόντων.

Η Εθνική ξεκίνησε πολύ καλά στο ματς και παρά το γεγονός ότι το Μεξικό άσκησε πίεση, έβγαλε ωραίες φάσεις και έπαιξε έξυπνα απέναντι στον αντίπαλό της. Το σκορ στα πρώτα είκοσι λεπτά πήγε ψηλά, με την Εθνική μας να παρουσιάζεται πολύ παραγωγική αλλά την άμυνά της να δέχεται εξίσου αρκετούς πόντους. Πρόβλημα ήταν τα τρίποντα στο πρώτο μισό εκεί που η Εθνική είχε μόλις 3/13 εύστοχα. Οι παίκτες του Πιτίνο εκμεταλλεύτηκαν το ύψος τους και κυριάρχησαν στα ριμπάουντ και έκλεισαν το πρώτο μισό του αγώνα στο +8 (52-44).

Η Εθνική ήταν σταθερά μπροστά και στο δεύτερο μισό του αγώνα, έβγαλε ωραίες συνεργασίες με τους Παπαγιάννη και Μήτογλου να τροφοδοτούνται ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο βοήθησε πολύ στο αμυντικό κομμάτι. Το Μεξικό ήταν πολύ εύστοχο από την περίμετρο, πλήγωσε την Εθνική μας και έφερε το ματς στον πόντο στην τέταρτη περίοδο. Οι παίκτες του Πιτίνο άντεξαν, βρήκαν λύσεις στην επίθεση ωστόσο δεν έπεισαν ιδιαίτερα με την εμφάνισή τους. Με το σκορ να πηγαίνει ψηλά και το Μεξικό να συνεχίζει να πιέζει, η Εθνική άντεξε και έβγαλε αντίδραση. Το Μεξικό δεν άφησε σε καμία περίπτωση το ματς, μείωσε στους τρεις πόντους με 30 δευτερόλεπτα να μένουν στο ρολόι, αλλά οι παίκτες του Πιτίνο ήταν αυτοί που χαμογέλασαν στο τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 52-44, 74-68, 101-98

Ελλάδα (Πιτίνο): Ρογκαβόπουλος 7, Χρυσικόπουλος, Κατσίβελης 10, Λαρεντζάκης 2, Καββαδάς 8, Σλούκας 24, Μποχωρίδης 6, Παπαγιάννης 12, Γιαννόπουλος 11, Χουγκάζ, Αντετοκούνμπο Κ. 4, Μήτογλου 17.

Μεξικό (Κιντέρος): Εστράδα 11, Τζέιμς 6, Στολ 8, Γουίλις 2, Αμίγκο 21, Γκιρόν 9, Μέντεζ 24, Καμάχο 5, Ρέινα 8, Ντε Χάρο, Ράμος 4.

