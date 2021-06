Αθλητικά

Euro 2020: Η ψυχωμένη Σκωτία “φρέναρε” την Αγγλία (βίντεο)

Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Σκωτία, με κυρίαρχα στοιχεία το πάθος και τις σκληρές μονομαχίες.

Το 100ό ιστορικό ραντεβού (σε επίσημο ματς), μεταξύ Αγγλίας και Σκωτίας, στο Γουέμπλεϊ, δεν ανέδειξε νικητή για την 2η αγωνιστική του Δ΄ ομίλου της τελικής φάσης του Euro 2020. Το τελικό 0-0 στην πρώτη αναμέτρηση των δύο… άσπονδων “εχθρών” σε κορυφαία διοργάνωση, μετά το 2-0 των “Τριών Λιονταριών” για την φάση των ομίλων του Euro 1996, δεν ξεκαθάρισε τίποτα (επί της ουσίας) για τη μετέπειτα πορεία τους.

Η Αγγλία με τον βαθμό έφτασε τους τέσσερις (είχε νικήσει στην πρεμιέρα την Κροατία) και είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στους “16”, ενώ η Σκωτία με τον πρώτο της βαθμό στο Ευρωπαϊκό (είχε ηττηθεί από την Τσεχία) εξακολουθεί να ελπίζει, αρκεί να νικήσει τη “Χρβάτσκα” στην τελευταία αγωνιστική.

Άλλη μια φορά η Αγγλία δεν μπόρεσε να βρει το γρήγορο γκολ στις ευκαιρίες που είχε στο ξεκίνημα, αρχικά με το δοκάρι του Στόουνς (κεφαλιά στο 11΄) και αμέσως μετά με το πλασέ του Μάουντ (13΄) από πολύ κοντά να περνά άουτ.

Οι Σκωτσέζοι βρήκαν την ευκαιρία προϊόντος του χρόνου να κάνουν δύσκολη τη ζωή στα “Τρία Λιοντάρια” και να μπουν στ’ αποδυτήρια διατηρώντας το μηδέν στην εστία τους, έχοντας μία καλή στιγμή με τον Άνταμς στο 4ο λεπτό.

Βλέποντας η ομάδα του Στιβ Κλαρκ ότι δεν είχε τίποτα να χάσει, απέναντι σε μία “φλύαρη” Αγγλία, άρχισε σιγά-σιγά να βγαίνει με απειλητικές διαθέσεις στην επίθεση και στο 62ο λεπτό έχασε τεράστια ευκαιρία για να προηγηθεί με το σουτ του Ντάις να παίρνει πορεία προς τα δίχτυα και τον Τζέιμς ως “από μηχανής Θεό” να απομακρύνει πάνω στη γραμμή.

Νέα κλασική ευκαιρία για τους Σκωτσέζους χάθηκε στο 77΄, αυτή την φορά με τον Άνταμς ν΄ αστοχεί απελπιστικά απέναντι από τον Πίκφορντ, ενώ στο 79΄ ο Στέρλινγκ ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του εντός περιοχής από τον Ο’ Ντόνελ. Από το ριπλέι φάνηκε πως είχε δίκιο, παρ΄ όλα αυτά ούτε ο Λαόθ, ούτε οι υπεύθυνοι του VAR... ασχολήθηκαν με την φάση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Αγγλία (Γκάρεθ Σαουθγκέιτ): Πίκφορντ, Σο, Ράις, Στόουνς, Κέιν (74΄ Ράσφορντ), Στέρλινγκ, Φίλιπς, Μινγκς, Μάουντ, Φόντεν (63΄ Γκρίλις), Τζέιμς.

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Μάρσαλ, Ο' Ντόνελ, Ρόμπερτσον, ΜακΤόμινεϊ, Χάνλεϊ, Τίρνεϊ, ΜακΓκιν, ΜακΓκρέγκορ, Ντάικς, Άνταμς (86΄ Νίσμπετ), Γκίλμουρ (76΄ Αρμστρονγκ).

