Γλυκά Νερά – Καλλιακμάνης: Οι αντιδράσεις του πιλότου έδειχναν αμηχανία

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση του εγκλήματος και το κίνητρο του δράστη.



Για την δολοφονία στα Γλυκά Νερά και τα στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο πρόεδρος των Αστυνομικών Ν/Α Αττικής κ. Γιώργος Καλλιακμάνης.

Όπως είπε οι αντιδράσεις του πιλότου έδειχναν αμηχανία, από την αρχή όταν μιλούσε στα μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη «φαίνεται ότι νοιώθει αμηχανία, κάνει λάθη ακόμα και στον επικήδειο», ενώ σημείωσε ότι ο πιλότος αναφερόταν στην σύζυγό του σε τρίτο πρόσωπο.



Ο κ. Καλλιακμάνης τόνισε ότι «στην αρχή όλα ήταν στο κάδρο. Δεν μπορούσε η αστυνομία να μην εξετάσει και το ενδεχόμενο της ληστείας».

Ωστόσο, αναφερόμενος στην εξιχνίαση του εγκλήματος είπε ότι «βοήθησαν τα ηλεκτρονικά ίχνη και το smart watch που φορούσε στο χέρι της η Καρολάιν».

Επίσης, άλλο στοιχείο ήταν «τo καταγραφικό της κάμερας, αλλά και η εφαρμογή στο κινητό του πιλότου που έδειξε ότι κάποιος περπατούσε». «Αυτά τα στοιχεία ήταν καταλυτικά για την εξιχνίαση του εγκλήματος», σημείωσε.

Σχετικά με το κίνητρο του δράστη ο κ. Καλλιακμάνης είπε ότι «το κίνητρο μπορεί για εμάς να φανεί παράλογο μπορεί να είναι οτιδήποτε».

