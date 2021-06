Κόσμος

Iράν: Ο Εμπραχίμ Ραϊσί Πρόεδρος της χώρας

Από τον πρώτο γύρο εξασφάλισε τη νίκη στην προεδρία ο Εμπραχίμ Ραϊσί, με τη συμμετοχή να είναι αισθητά χαμηλή.

Ο υπερσυντηρητικός Εμπραχίμ Ραϊσί κέρδισε τις προεδρικές εκλογές στο Ιράν εξασφαλίζοντας 61,95% των ψήφων στον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Αμπντολφάζλ Ραχμανί Φαζλί, μία ημέρα μετά τη διεξαγωγή των εκλογών.

Το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 48,8%, διευκρίνισε ο υπουργός, ήτοι η χαμηλότερη προσέλευση στις κάλπες που έχει καταγραφεί σε μια εκλογική αναμέτρηση για τον προεδρικό θώκο, μετά την εγκαθίδρυση της ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

