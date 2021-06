Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Μεγάλωσε το Σάββατο η “μαύρη λίστα” των θυμάτων του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ αποκλιμακώνεται ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου 394 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από αυτά 6 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 197 νέα κρούσματα, στην Θεσσαλονίκη 41 νέες μολύνσεις και από ακόμη 11 φορείς του κορονοϊού σε Εύβοια και Λέσβο.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Καταιγίδες και χαλάζι

Γλυκά Νερά – Ιατροδικαστής: Σκότωσε την Καρολάιν ενώ κοιμόταν – Την έπνιγε για 6 λεπτά

Συρία: βομβαρδισμός Κέντρου Υγείας (εικόνες)