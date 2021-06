Κοινωνία

Αττική: Αστυνομικός συνελήφθη για ληστείες σε βενζινάδικα

Για σωρεία ληστειών συνελήφθη 31χρονος αστυνομικός.

Αστυνομικός, 31 ετών, συνελήφθη, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, το πρωί, σε περιοχή της Αττικής, κατηγορούμενος για τη διάπραξη έντεκα ληστειών σε πρατήρια υγρών καυσίμων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία και ειδικότερα για ληστείες που διαπράχθηκαν στο χρονικό διάστημα από τις 9 Απριλίου έως και τις 19 Ιουνίου, στην Αττική.

Παράλληλα, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος του αστυνομικού, ο οποίος τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα.

