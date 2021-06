Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Αρκουμανέας: Τις επόμενες εβδομάδες βγάζουμε τις μάσκες σε εξωτερικούς χώρους

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για τις μάσκες, τα προνόμια στους εμβολιασμένους και τη μετάλλαξη Δέλτα.

Τις επόμενες εβδομάδες θα βγάλουμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους, εκτίμησε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, αναφερόμενος παράλληλα σε προνόμια για τους εμβολιασμένους, σε σημερινές του δηλώσεις στον ΣΚΑΪ 100,3.

Όπως είπε, οι πολίτες άνω των 60 ετών έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό που αγγίζει το 70% ενώ το 45% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας έχει κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου.

Σχετικά με τη μετάλλαξη Δέλτα, επεσήμανε ότι, αυτήν τη στιγμή είναι η πιο μεταδοτική, τονίζοντας πως με μια δόση του εμβολίου η κάλυψη είναι έως και 35% ενώ με δυο δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού η κάλυψη ανέρχεται στο 90%.

Υπογράμμισε ότι, εξετάζονται όσοι έρχονται από τη Βρετανία, λόγω του ότι εκεί επικρατεί η εν λόγω μετάλλαξη και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη βελτίωση που παρατηρείται στους εγχώριους δείκτες του τελευταίο διάστημα.

