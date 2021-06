Αθλητικά

Euro 2020: Η Γερμανία “διέλυσε” την Πορτογαλία

Όλα τα είχε το αποψινό ντέρμπι, που βρήκε νικήτρια την Εθνική Γερμανίας.

Η Γερμανία θυμήθηκε την ιστορία και το βάρος της φανέλας της, ατυχώς για τη νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης Πορτογαλία που βρέθηκε στο δρόμο της απόψε.

Ανακαλώντας μνήμες από τον περίφημο αγώνα της απέναντι στη Βραζιλία, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, τα «πάντσερ» έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Ίβηρες, τους οποίους νίκησαν στο Μόναχο με 4-2 με ανατροπή κι επανέκτησαν πλήρως τις ελπίδες πρόκρισης στη φάση των νοκ αγώνων από τον ΣΤ΄ όμιλο, μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής του Euro 2020.

Ο Ρονάλντο είχε βάλει μπροστά στους Πορτογάλους σκοράροντας στο 15΄ ενάντια στη ροή του αγώνα, για να ακολουθήσουν τα αυτογκόλ των Ρούμπεν Ντίας (35΄), Γκερέιρο (39΄) και τα τέρματα των Χάβερτς (51΄), Γκόσενς (60΄), πριν μειώσει ο Ζότα στο 67ο λεπτό.

Η ομάδα του Γιόαχιμ Λεβ έχει τρεις βαθμούς, όσους και Πορτογάλοι που παίζουν τελικό με τους Γάλλους την τελευταία αγωνιστική, ενώ θεωρητικά η Γερμανία έχει πιο εύκολο έργο απέναντι στην Ουγγαρία, που πάντως σήμερα σταμάτησε τους πρωταθλητές κόσμου «τρικολόρ», που προηγούνται στον όμιλο με τέσσερις βαθμούς.

