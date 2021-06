Αθλητικά

Euro 2020: Ισόπαλες Ισπανία – Πολωνία (εικόνες)

Νέα ισοπαλία για την Ισπανία που δεν κατάφερε ούτε σήμερα να κάνει νίκη στο Euro.

Η Σεβίλλη δεν φαίνεται να φέρνει μεγάλη τύχη στην Ισπανία, αφού μετά την ισοπαλία (0-0) της πρεμιέρας απέναντι στη Σουηδία, απόψε (19/6) ήταν η σειρά της Πολωνίας να αποσπάσει ισοπαλία με 1-1 στο «Καρτούγια», στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική στον Ε΄ όμιλο του EURO 2020.

Οι Ίβηρες προηγήθηκαν με τον Μοράτα στο 25΄ και οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με τον Λεβαντόφσκι στο 54΄.

Στο 58΄ η Ισπανία είχε την ευκαιρία για το 2-1 αλλά τη σπατάλησε ο Γεράρδ Μορένο, «σημαδεύοντας» το δεξί δοκάρι του Σέζνι από τα 11 βήματα.

Το 5ο γκρουπ έγινε πλέον άνω-κάτω, με όλες τις ομάδες να έχουν πιθανότητα πρόκρισης στους νοκ άουτ αγώνες (φάση των «16»), αλλά και την Ισπανία να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ενός επονείδιστου αποκλεισμού, ως διοργανώτρια του ομίλου μάλιστα!

Η Σουηδία προηγείται με 4 βαθμούς, η Σλοβακία έχει 4, η «ρόχα» 2 και η Πολωνία 1, οπότε τα πάντα θα κριθούν στους «τελικούς» της τελευταίας αγωνιστικής, που φέρουν τους Ισπανούς αντιμέτωπους των Σλοβάκων στο ίδιο γήπεδο και τους Πολωνούς απέναντι στη Σουηδία, στην Αγία Πετρούπολη.

Ύστερα από ένα αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο, αλλά απέναντι στους καλά οργανωμένους Πολωνούς, που είχαν ένα μόλις άστοχο σουτ του Κλιχ στο 6΄ (άγγιξε το οριζόντιο δοκάρι), δεν μπορούσαν να πατήσουν με αξιώσεις στην περιοχή του Σέζνι.

Όλα αυτά διήρκεσαν ως το 25ο λεπτό, όταν ο Μοράτα έδιωξε την «γκρίνια» της εξέδρας προς το πρόσωπό του για τον αγώνα της πρεμιέρας με τη Σουηδία, ανοίγοντας το σκορ με κοντινό πλασέ από γύρισμα.

Αρχικά το γκολ ακυρώθηκε για οφ σάιντ, αλλά με τη χρήση του VAR φάνηκε ότι ο σκόρερ καλυπτόταν από το σώμα του Μπερεζίνσκι και ο Ορσάτο έδειξε τη σέντρα. Το 0-1 θαρρείς «αφύπνισε» τους μοιρολάτρες έως εκείνη τη στιγμή Πολωνούς, που θα έπρεπε πλέον, εκ των πραγμάτων, να αποσπάσουν κάτι από τον αγώνα για να έχουν ελπίδες πρόκρισης.

Στο 36ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι απείλησαν για πρώτη φορά εντός περιοχής, όταν από σέντρα του Λεβαντόφσκι ο Σφιντέρσκι άπλωσε το πόδι στο πρώτο δοκάρι αλλά αστόχησε.

Η τύχη γύρισε την πλάτη στον επιθετικό του ΠΑΟΚ και στο 43ο λεπτό, όταν το δυνατό σουτ που επιχείρησε κατέληξε στο δοκάρι του Σιμόν, στη συνέχεια της φάσης η μπάλα πήγε στον Λεβαντόφσκι, που από πολύ απέτυχε να σκοράρει, στη σημαντικότερη στιγμή της ομάδας του.

Ό,τι δεν κατάφερε ο συμπαίκτης του απόψε στην επίθεση, το πέτυχε ο Λεβαντόφσκι στο 54ο, καθώς στη σέντρα που βγήκε από δεξιά έβγαλε με το σώμα εκτός φάσης τον Λαπόρτ και με κεφαλιά ισοφάρισε. Ταυτόχρονα, έγινε ο πρώτος στην Ιστορία του πολωνικού ποδοσφαίρου που σκοράρει στα τελικά τρίτου Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματος, καθώς είχαν προηγηθεί τα γκολ στα Euro 2012 και 2016.

Δύο λεπτά αργότερα η ανοησία του Μόντερ παραλίγο να κοστίσει ακριβά στην ομάδα του Πάουλο Σόουσα, όταν πάτησε το πόδι του Μορένο στην περιοχή κι ενώ η μπάλα είχε ήδη φύγει από τον Ισπανό, θαρρείς πως VAR παρόντος υπήρχε περίπτωση να μην εξακριβωθεί η παράβαση.

Ο παθών (Μορένο) ανέλαβε την εκτέλεση αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην επάνοδό της ο Μοράτα πρόλαβε τους πάντες, αλλά έκανε άσχημο σουτ, που πέρασε άουτ.

Αίφνης το παιχνίδι πήρε «φωτιά», αφού η Πολωνία δεν έπαιζε πια αμυντικά και οι Ίβηρες κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια για να αποφύγουν μια δεύτερη εντός έδρας ισοπαλία, που θα έθετε σε ρίσκο το στόχο της πρόκρισης.

Στο 65΄ ο Μοράτα σούταρε από δύσκολη γωνία αλλά ο Σέζνι απέκρουσε σε κόρνερ, στο 73΄ κεφαλιά του Φεράν έφυγε έξω από το τέρμα και στο 84΄ χάθηκε τεράστια ευκαιρία, όταν ο Μοράτα δεν κατάφερε να νικήσει τον Σέζνι, ο οποίος σταμάτησε την μπάλα με το πρόσωπό του!

Διαιτητής: Ντανιέλε Ορσάτο (Ιταλία)

Κίτρινες κάρτες: Πάου Τόρες, Ρόδρι - Κλιχ, Μόντερ, Γιόβζιακ, Λεβαντόφσκι

Οι συνθέσεις:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ενρίκε): Σιμόν, Μ. Γιορέντε, Λαπόρτ, Π. Τόρες, Άλμπα, Ρόδρι, Πέδρι, Κόκε (68΄ Σαράμπια), Μορένο (68΄ Φαμπιάν), Όλμο (61΄ Φεράν Τόρες), Μοράτα (87΄ Ογιαρθάμπαλ).

ΠΟΛΩΝΙΑ (Πάουλο Σόουσα): Σέζνι, Μπερεζίνσκι, Γκλικ, Μπεντνάρεκ (85΄ Νταβίντοβιτς), Γιόβζιακ, Μόντερ (85΄ Λινέτι), Κλιχ (55΄ Κοζλόφσκι), Πούχασζ, Ζιελίνσκι, Σφιντέρσκι (68΄ Φρανκόφσκι), Λεβαντόφσκι.

