Ελληνικό: Τα έργα που ξεκινούν, χιλιάδες θέσεις εργασίας

Η ανάπλαση του Ελληνικού θα εισφέρει συνολικά πάνω από 14 δις έσοδα σε φόρους στο κράτος στον χρονικό ορίζοντα υλοποίησής του.10.000 θέσεις εργασίας με την εκκίνηση των έργων.

Στην επόμενη ημέρα, την οποία σηματοδοτεί η έναρξη των εργασιών συγκεκριμένων έργων ανάπτυξης στο Ελληνικό, του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, βρίσκεται πλέον ολόκληρο το επιτελείο της Lamda Development, μετά την γνωστοποίηση ότι στις 25 Ιουνίου θα καταβληθεί στο Ελληνικό Δημόσιο η πρώτη δόση του τιμήματος, ποσού 300 εκατ. ευρώ και θα παραδοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ η Εγγυητική Επιστολή, ποσού 347 εκατ. ευρώ.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας την εβδομάδα που μας πέρασε αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ καθώς εκδόθηκαν οι τελευταίες αποφάσεις του ΣτΕ και διευθετήθηκαν με το ΤΑΙΠΕΔ τα θέματα που σχετίζονται με την αναβλητική αίρεση που αφορά την άδεια λειτουργίας του Καζίνο.

Όπως αναφέρθηκε από την εταιρία, η στιγμή είναι ιστορική καθώς συμπίπτει με την περίοδο επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας και την προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας. Σε αυτή την προσπάθεια η Lamda Development θα πρωτοστατήσει, όπως τονίσθηκε, καθώς το Ελληνικό, είναι ένα έργο, που θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση στην Ελληνική οικονομία και θα επανατοποθετήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο επενδυτικό και τουριστικό χάρτη, ενσωματώνοντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και αρχές αστικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Στόχος είναι η δημιουργία, όπως έχει αναφερθεί από την Lamda Development, μιας σύγχρονης πράσινης, ψηφιακής πόλης, πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, φιλική προς τους ανθρώπους και το περιβάλλον, που θα αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Ενός νέου χώρου ψυχαγωγίας, χαλάρωσης, περιπάτου, άθλησης, προσβάσιμος σε όλους.

Στο πλαίσιο της επιθυμίας της εταιρίας για σταθερή επικοινωνία, ανακοινώθηκε ότι ξεκινάει σειρά διαδικτυακών παρουσιάσεων της προόδου του έργου. Οι δύο πρώτες θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και θα αφορούν στα αρχιτεκτονικά σχέδια του πρώτου οικιστικού πύργου στην Ελλάδα και στον σχεδιασμό της ανάπτυξης του παράκτιου μετώπου.

«Επί 7 χρόνια πιστεύαμε ότι το όραμά μας μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Σήμερα ξεκινάει η υλοποίηση όλων αυτών που σχεδιάζαμε με πολλή υπομονή και πίστη, αλλά κυρίως πάθος και προσήλωση στο στόχο μας όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε ολοκληρωμένα αρχιτεκτονικά σχέδια για την πρώτη φάση του Έργου τα οποία και θα αρχίσουμε να παρουσιάζουμε άμεσα και για τα οποία έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Για την υλοποίησή τους έχουμε μαζί μας κορυφαίους συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Προσβλέπουμε στο να γίνουμε πρεσβευτές της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας μέσα από τη δημιουργία μιας «έξυπνης πράσινης πόλης». Θα προσπαθήσουμε να αφουγκραζόμαστε διαρκώς τον παλμό της κοινωνίας με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών. Με το Ελληνικό θα δημιουργήσουμε ένα έργο πρότυπο σε πολλαπλά επίπεδα που θα αναβαθμίσει την εικόνα της χώρας διεθνώς» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου, που ποτέ δεν σταμάτησε, όπως και ίδιος έχει πει, να πιστεύει στην υλοποίηση και τις προοπτικές του έργου, ακόμη και σε στιγμές μεγάλων καθυστερήσεων και δυσκολιών.

Τα έργα που ξεκινούν - Έμφαση στο Μητροπολιτικό Πάρκο

Με βάση τον προγραμματισμό που έχει ανακοινωθεί τα έργα που ξεκινούν είναι:

Ένα μεγάλο μέρος του Μητροπολιτικού πάρκου

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Το παράκτιο μέτωπο.

Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην Αττική, το οποίο με εμπορικούς χώρους 72.000 τ.μ. θα είναι κατά 20% μεγαλύτερο από το Mall στο Μαρούσι. Το εμπορικό κέντρο θα κατασκευαστεί πολύ κοντά στον σταθμό «Ελληνικό» του μετρό, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Χώροι γραφείων και ξενοδοχείο σε κοντινή απόσταση από το εμπορικό κέντρο, στη βόρεια πλευρά του ακινήτου, κοντά στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Μια Galleria που θα κατασκευαστεί κοντά στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά,

Δύο Ξενοδοχεία στην παράκτια ζώνη

Περίπου 800 κατοικίες διαφόρων ειδών (διαμερίσματα, μονοκατοικίες κ.λπ.)

Ουρανοξύστης κατοικιών με ύψος έως 200 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας, επίσης στο παράκτιο μέτωπο, κοντά στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά.

Σε κάθε του παρέμβαση τα τελευταία χρόνια ο Οδυσσέας Αθανασίου έδινε έμφαση στο κεντρικό συστατικό στοιχείο της επένδυσης που, σύμφωνα με την εταιρία, είναι «η δημιουργία και συντήρηση ενός πάρκου 2.000.000 τμ, ενός από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό καθώς και η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, με επίσης ελεύθερη πρόσβαση».

Νέες θέσεις εργασίας

Με την έναρξη του έργου, που ήδη έχει ξεκινήσει μήνες πριν με τις πρόδρομες εργασίες, δημιουργούνται 10.000 θέσεις εργασίας, ενώ κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου οι θέσεις εργασίας θα ξεπεράσουν τις 30.000 και στη φάση ολοκλήρωσης θα δημιουργηθούν περίπου 70.000 θέσεις εργασίας από μεγάλο φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

«Η ευθύνη είναι μεγάλη γιατί το όραμα μας είναι το έργο του Ελληνικού να γυρίσει σελίδα για τη χώρα, να αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών για αυτό δουλεύουμε τόσο καιρό και επεξεργαζόμαστε σχέδια και εναλλακτικές λύσεις ακόμα και για την πιο μικρή δυσκολία που μπορεί να προκύψει» λένε τα στελέχη της διοίκησης της Lamda.

Η ανάπλαση του Ελληνικού σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, μεταξύ άλλων, θα εισφέρει συνολικά πάνω από 14 δισ. ευρώ έσοδα σε φόρους στο κράτος στον χρονικό ορίζοντα υλοποίησής του.

Είκοσι και πλέον ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία απογείωση από τον αεροδιάδρομο του Ελληνικού, και επτά χρόνια μετά την ανακήρυξη του προτιμητέου επενδυτή, οι επιβάτες των αεροπλάνων που θα πετούν πάνω από το Ελληνικό θα βλέπουν ένα εργοτάξιο μέσα από το οποίο η Lamda Development φιλοδοξεί να δημιουργήσει την πρώτη «έξυπνη» και «πράσινη» πόλη της χώρα μας, με όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές.

