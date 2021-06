Αθλητικά

Formula 1: Νίκη “θρίλερ” για τον Φερστάπεν

Ο Ολλανδός οδηγός κατάφερε να προσπεράσει τον Λούις Χάμιλτον και πανηγύρισε ακόμα μία νίκη για φέτος.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο θριαμβευτής του γαλλικού γκραν-πρι, έβδομου φετινού αγώνα της Φόρμουλα Ενα, που έγινε σήμερα (20/6) στην πίστα "Πολ Ρικάρ" στο Λε Καστελέ.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull κατάφερε στον προτελευταίο γύρο να προσπεράσει τον Βρετανό Λιούις Χάμιλτον με Mercedes, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι τα ελαστικά του ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση, κι έτσι πανηγύρισε την τρίτη φετινή του νίκη και άνοιξε τη διαφορά του στη βαθμολογία από τον κάτοχο του τίτλου.

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull.

