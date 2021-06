Οικονομία

Εργασιακά - Χατζηδάκης: Με τον νέο νόμο ενισχύονται οι εργαζόμενοι και η οικονομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαρακτηρίζει τον νόμο σημαντικό βήμα στην πολιτική του διαδρομή και επισημαίνει πως η «κακιασμένη κριτική της αντιπολίτευσης θα ξεχαστεί».



Μεγάλη μεταρρύθμιση που δίνει παραπάνω δύναμη στους εργαζόμενους και παραπάνω δύναμη στην οικονομία, χαρακτηρίζει ο υπουργός Εργασίας το νόμο για την Προστασία της Εργασίας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι εργαζόμενοι αποκτούν νέες δυνατότητες, νέες ευκαιρίες, νέα δικαιώματα, αναφέρει ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, τονίζει πως ο νόμος αυτός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στην πολιτική του διαδρομή και επισημαίνει πως η «κακιασμένη κριτική της αντιπολίτευσης θα ξεχαστεί».

Το πλήρες κείμενο της ανάρτησης του κ. Χατζηδάκη:

"Τους τελευταίους δυόμισι μήνες έχω ακούσει τα σχολιανά μου! Αφορμή ήταν το νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας. Η αντιπολίτευση, πριν καν παρουσιάσουμε το νομοσχέδιο, έβγαλε τα τσιτάτα από το συρτάρι και ξεκίνησε να μιλά για δήθεν «οδοστρωτήρες», «εργασιακό μεσαίωνα» και τάχα «κατάργηση του 8ωρου». Αντί να καταθέσουν τις προτάσεις τους, προτίμησαν να μιλήσουν με ξεπερασμένα συνθήματα που παραπέμπουν σε άλλες δεκαετίες. Σάμπως η Ελλάδα μπορεί να πάει μπροστά με σημειωτόν!

Και όλα αυτά ενώ εμείς επιλέξαμε να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά εργασίας με ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πνεύμα. Με βάση το τι γίνεται στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Έχοντας ως γνώμονα ότι δεν γίνεται να υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις, αλλά ούτε και επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους στα κεραμίδια. Και τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα ρεσιτάλ πολιτικής υποκρισίας και τρικυμίας, υπερψήφισε στην ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή περίπου τα μισά άρθρα του νομοσχεδίου, καταψηφίζοντας βέβαια τη διάταξη που κατοχυρώνει ρητά το 8ωρο!

Φυσικά η στάση της αντιπολίτευσης δεν μου προκάλεσε καμία εντύπωση. Είχα ξανακούσει τα σχολιανά μου σε όλες τις σημαντικές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που είχα αναλάβει ως υπουργός στο παρελθόν: Στην αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής, στην εξυγίανση του ΟΣΕ, στη σύμβαση παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων και στην προσπάθεια διάσωσης της ΔΕΗ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, διαψεύστηκαν περίτρανα για όλα όσα ισχυρίζονταν. Για τον πολύ απλό λόγο ότι εγώ και τότε ακολούθησα τον δρόμο της Ευρώπης, ενώ εκείνοι απλά δημαγωγούσαν.

Έτσι και με τον νέο νόμο για την Προστασία της Εργασίας, όλοι μας θα κριθούμε από την εφαρμογή του. Και Κυριακή κοντή γιορτή! Διότι οι νέοι γονείς στο εξής θα απολαμβάνουν μια σειρά από νέες άδειες, όπως η άδεια πατρότητας 14 ημέρες με αποδοχές και η γονική άδεια 2 μηνών και για τους 2 γονείς πληρωμένη από τον ΟΑΕΔ. Οι εργαζόμενοι θα μπορούν ακόμα να συμφωνούν ρυθμίσεις σε προσωπική βάση για τη συμφιλίωση της προσωπικής με την επαγγελματική τους ζωή. Οι εργατοτεχνίτες θα ξεκινήσουν να παίρνουν την ίδια αποζημίωση που παίρνουν οι υπάλληλοι. Οι τηλεργαζόμενοι θα έχουν δικαίωμα αποσύνδεσης, να μην τους ενοχλεί δηλαδή ο εργοδότης τους, μετά το πέρας του ωραρίου τους. Τα παιδιά που δουλεύουν στα ντελίβερι και τα κούριερ θα δουν τις συνθήκες εργασίας τους να βελτιώνονται για την υγεία και την ασφάλειά τους. Ενώ όλοι οι εργαζόμενοι και όλες οι εργαζόμενες θα έχουν προστατευτικό πλαίσιο για τη βία και τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. Παράλληλα, με την αύξηση των επιτρεπόμενων υπερωριών, όσοι εργαζόμενοι το επιθυμούν θα μπορούν να κάνουν παραπάνω και έτσι να βάζουν παραπάνω χρήματα στην τσέπη τους. Με λίγα λόγια, οι εργαζόμενοι αποκτούν νέες δυνατότητες, νέες ευκαιρίες, νέα δικαιώματα.

Μαζί με όλα αυτά, υιοθετήσαμε σύγχρονους ευρωπαϊκούς κανόνες για τον συνδικαλισμό: Ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία 33% σε κλάδους κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια της απεργίας. Τερματισμός της παράκαμψης των δικαστικών αποφάσεων, όπως γινόταν μέχρι τώρα, με τη γνωστή πρακτική να καλύπτονται παράνομες απεργίες πρωτοβάθμιων σωματείων από εργατικά κέντρα. Αστική ευθύνη για όσους συνδικαλιστές παρανομούν όταν απεργούν. Και φυσικά εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε ηλεκτρονικά μητρώα και ψηφιακές ψηφοφορίες για κήρυξη απεργίας. Διότι προφανώς τα συνδικαλιστικά δικαιώματα είναι απολύτως σεβαστά, όπως και το δικαίωμα της απεργίας, όμως δεν πρέπει να ξεχνούμε τους κανόνες της διαφάνειας και το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον! Όπως γίνεται άλλωστε σε όλη την Ευρώπη.

Τις αμέσως επόμενες μέρες θα ξεκινήσει αμέσως η προετοιμασία για τη νέα ανεξάρτητη αρχή «Επιθεώρησης Εργασίας» που μακριά από τις όποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις θα κάνει αντικειμενικούς ελέγχους στην αγορά εργασίας. Κυρίως όμως θα προχωρήσει η βασική τομή αυτού του νόμου: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία είναι εγγύηση για το 8ωρο, εγγύηση για τις υπερωρίες, εγγύηση για τη διευθέτηση, εγγύηση δηλαδή για τα δικαιώματα του εργαζόμενου!

Ο νόμος για την Προστασία της Εργασίας είναι αναμφίβολα ένα πολύ σημαντικό βήμα στην πολιτική μου διαδρομή. Η κακιασμένη κριτική της αντιπολίτευσης θα ξεχαστεί. Και αυτό που θα μείνει θα είναι αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση που δίνει παραπάνω δύναμη στους εργαζόμενους και παραπάνω δύναμη στην οικονομία."

Ειδήσεις σήμερα:

Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα παραβιάζει τις συμφωνίες - Ο Δένδιας μιλά πίσω από την πλάτη μου

Αλαμπάμα: Πολύνεκρη καραμπόλα εν μέσω καταιγίδας

Αθηνά Οικονομάκου: Εμβολιάστηκε κατά της COVID-19 και το ανακοίνωσε μέσω Instagram