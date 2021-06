Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – Τόκιο: Ο Κυνηγάκης πήρε την πρόκριση

Την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο εξασφάλισε πανηγυρικά ο Άλκης Κυνηγάκης, στα 10χλμ. κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα.



Ο πρωταθλητής του Βαγγέλη Κοζομπόλη τερμάτισε δεύτερος στον προ-ολυμπιακό αγώνα, που έγινε σήμερα (20/6) στο Σετούμπαλ της Πορτογαλίας, πίσω μόνο από τον Βρετανό Χέκτορ Πάρντοου, και «τσέκαρε» το εισιτήριο για την ιαπωνική πρωτεύουσα. Μαζί με τον Έλληνα κολυμβητή τερμάτισε ο επίσης Βρετανός Τομπάιας Ρόμπινσον, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού την πρόκριση μπορούσε να πάρει μόνο ένας αθλητής από κάθε χώρα.

Αυτή θα είναι η πρώτη Ολυμπιακή συμμετοχή για τον 22χρονο Κυνηγάκη, ο οποίος στράφηκε την τελευταία τριετία στο open water και παρουσιάζει συνεχή βελτίωση, αφήνοντας πολλές ελπίδες για το μέλλον. Στην παρθενική του εμφάνιση στα 10χλμ. σε μεγάλη διοργάνωση, ήταν 13ος στο Παγκόσμιο της Γκουανγκζού το 2019, χάνοντας στις λεπτομέρειες τότε τη θέση στη δεκάδα και την απευθείας Ολυμπιακή πρόκριση, ενώ τον περασμένο μήνα κατετάγη 14ος στο Ευρωπαϊκό της Βουδαπέστης.

Στον αγώνα, ο οποίος έγινε υπό δύσκολες θαλάσσιες συνθήκες, συμμετείχε και ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος όμως εγκατέλειψε μετά από ένα χτύπημα που δέχθηκε. Ο 19χρονος κολυμβητής μας έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην πισίνα, συγκεκριμένα στα 800μ. ελεύθερο.

Ανάμεσα στους αθλητές που κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στο Σετούμπαλ ήταν και ο Τυνήσιος Ουσάμα Μελούλι, «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Λονδίνου στα 10χλμ. (αλλά και στο Πεκίνο, στα 1.500μ. ελεύθερο), ο οποίος θα μετάσχει για έκτη φορά στην καριέρα του σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα υπόλοιπα εισιτήρια για το Τόκιο εξασφάλισαν από τον σημερινό αγώνα οι Μάταν Ροντίτι (Ισραήλ), Κάι Εντουαρντς (Αυστραλία), Ταϊσούν Μιναμίντε (Ιαπωνία), Τιάγκο Κάμπος (Πορτογαλία), Κιρίλ Αμπροσίμοφ (Ρωσία), Νταβίντ Φαρινάνγκο (Ισημερινός), Μάικλ ΜακΓκλιν (Ν. Αφρική), Ντανιέλ Ντελγαδίγιο (Μεξικό), Ματέι Κόζουμπεκ (Τσεχία), Χάου Λι-Φαν (Καναδάς), Φίλιπ Σάιντλερ (Ναμίμπια) και Γουίλιαμ Γιαν Τορλέι (Χονγκ Κονγκ).

Από το Παγκόσμιο του 2019, είχαν προκριθεί οι Φλόριαν Βέλμπροκ (Γερμανία), Μαρκ-Αντουάν Ολιβιέ (Γαλλία), Ρομπ Μούφελς (Γερμανία), Κριστόφ Ρασόβσκι (Ουγγαρία), Τζόρνταν Ουιλιμόβσκι (ΗΠΑ), Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι (Ιταλία), Φέρι Βέερτμαν (Ολλανδία), Αλμπέρτο Μαρτίνεθ (Ισπανία), Μάριο Σάντζουλο (Ιταλία) και Νταβίντ Ομπρί (Γαλλία).

