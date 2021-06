Κοινωνία

Νεκτάριος Σάββας: Βανδάλισαν το μνημείο του αστυνομικού

Τι έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook o Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.



«Πράξη ανίερη» χαρακτηρίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης τον βανδαλισμό από αγνώστους του μνημείου για τον αστυνομικό Νεκτάριο Σάββα, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ώρα υπηρεσίας, από τρομοκράτες.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα το όνομα του, δόθηκε στο δρομάκι που έπεσε νεκρός πριν από 12 χρόνια και έγιναν αποκαλυπτήρια της πλάκας την οποία έσπασαν και βανδάλισαν σήμερα οι άγνωστοι δράστες.

« Η βεβήλωση του μνημείου του Νεκτάριου Σάββα είναι πράξη ανίερη. Ο φανατισμός, το μίσος και η τυφλή βία δεν έχουν θέση στην Αθήνα. Είναι λίγοι και είμαστε πολλοί» έγραψε ο δήμαρχος Αθηναίων στην ανάρτησή του στο facebook.

