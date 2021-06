Πολιτική

Στα “χέρια” της ΕΥΠ Τούρκοι διακινητές “πράκτορες της Interpol”

Οι τρεις συλληφθέντες, η «ταρίφα» και οι δικαιολογίες που επικαλέστηκαν στις ελληνικές Αρχές.

Τρεις Τούρκοι διακινητές συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας.

Οι συλληφθέντες μιλούσαν πέντε γλώσσες και κυκλοφορούσαν με ταυτότητες της Interpol, ενώ είχαν χιλιάδες ευρώ σε μετρητά και έμεναν σε νεοκλασικό στην οδό Μοσχονησίων.

Οι συλλήψεις έγιναν από στελέχη της ΟΠΚΕ και οι τρεις παραδόθηκαν στην ΕΥΠ, αφού όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για σοβαρή υπόθεση και τους συλληφθέντες να ανήκουν σε μεγάλο δίκτυο μεταναστών.

Ο ένας από τους τρεις υποστηρίζει ότι είναι Τούρκος αστυνομικός, ενώ οι άλλοι δύο δεν αποκαλύπτουν ούτε για πόσο διάστημα βρίσκονται στην Ελλάδα ούτε πού έβρισκαν χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος για τις διευκολύνσεις που έκαναν ήταν 650 ευρώ και παραμένει άγνωστο πόσοι και ποιοι αλλοδαποί μετακινήθηκαν από τους συγκεκριμένους «πράκτορες της Interpol» από πού έφυγαν και που κατέληξαν και το βασικότερο που εξετάζεται είναι αν ανάμεσα σε αυτούς υπήρξαν και άτομα διεθνώς καταζητούμενα για εμπλοκή σε τρομοκρατικές και ποινικές υποθέσεις.

