Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής: Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.

Η μουσική είναι η γλώσσα της ανάγκης και όλων των συναισθημάτων που μας ορίζουν ως ανθρώπους, είναι το μήνυμα του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξη Τσίπρα για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.

Με ανάρτησή του στο facebook ο κ.Τσίπρας αναφέρει πως τα σύγχρονα και προοδευτικά κράτη, μέσα από την έμπρακτη στήριξη των μουσικών και της μουσικής, υπηρετούν πρώτα από όλα τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους.

«Η μουσική είναι η γλώσσα της ανάγκης και όλων των συναισθημάτων που μας ορίζουν ως ανθρώπους. Χωρίς τη μουσική, όπως έλεγε ο Νίτσε, η ζωή θα ήταν ένα λάθος. Οι εργαζόμενοι στη μουσική, όλοι αυτοί που δίνουν μελωδία στα βιώματα, τις ανάγκες και τις υπερβάσεις του ανθρώπου, ειδικά τον τελευταίο χρόνο της πανδημίας αντιμετωπίστηκαν από την ελληνική κυβέρνηση και μια ανεπαρκή Υπουργό Πολιτισμού, απαξιωτικά. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα σύγχρονα και προοδευτικά κράτη, μέσα από την έμπρακτη στήριξη των μουσικών και της μουσικής, υπηρετούν πρώτα από όλα τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ στην ανάρτησή του .

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: Η κάμερα που “έκαψε” τον πιλότο και η Monopoly (εικόνες)

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” στα βράχια (εικόνες)

Ύψιστη τιμή από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας στον Μητσοτάκη