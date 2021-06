Αθλητικά

Euro 2020: Το Βέλγιο νίκησε την Φινλανδία και προκρίθηκε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Βέλγιο έκανε το καθήκον του, νίκησε και τη Φινλανδία με 2-0

Το Βέλγιο έκανε το καθήκον του, νίκησε και τη Φινλανδία με 2-0 (74΄ αυτογκόλ Χραντέτσκι, 81΄ Λουκάκου) στον τρίτο και τελευταίο αγώνα του Β΄ ομίλου και με τρεις επιτυχίες στις ισάριθμες αναμετρήσεις κατάκτησε την πρώτη θέση με το απόλυτο των 9 βαθμών και περιμένει να μάθει τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16», την Κυριακή 27 Ιουνίου στη Σεβίλλη.

Η Φινλανδία κατετάγη στην τρίτη θέση, στην τριπλή ισοβαθμία με Δανία (2η) και Ρωσία (4η), περιμένει δε με τη σειρά της να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τις τρίες ομάδες των ομίλων.

Πιο ποιοτική ομάδα η βελγική, ακόμη και τις αλλαγές του Μαρτίνεθ, ήταν ανώτερη και στο 16΄ έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν από κάθετη στην πλάτη της άμυνας της Φινλανδίας, ο Λουκάκου δεν κατάφερε να τελειώσει σωστά τη φάση.

Στο 23΄, από σόλο και γύρισμα του Ντε Μπρόινε παραλίγο να έρθει το αυτογκόλ, αλλά οι Φινλανδοί έδιωξαν την μπάλα και στη συνέχεια ένα σουτ του Βίτσελ δεν απείλησε τον Χραντέτσκι.

Με τους Βέλγους να έχουν σταθερά κατοχή περί το 60% και την ομάδα του Κάνερβα να αμύνεται διαρκώς, αφού κι ο ένας βαθμός θα ήταν χρυσός», στο 38΄ο Λουκάκου έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία, αδυνατώντας να σκοράρει με κεφαλιά από άριστη θέση.

Ίδια εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους «κόκκινους διαβόλους» να επιτίθενται και τους Φιλανδούς να αμύνονται όπως μπορούσαν. Στο 51΄ ο Ντεναγιέρ σούταρε στέλνοντας την μπάλα άουτ, ενώ την ίδια τύχη είχε και η προσπάθεια του Αζάρ, δύο λεπτά αργότερα.

Στο 65΄ ο Λουκάκου πέτυχε γκολ που ακυρώθηκε ως οφσάιντ με χρήση του VAR, αλλά στο 74΄ και σε εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, ο Βερμάλεν πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι, ακολούθως βρήκε στο χέρι του Χραντέσκι και κατέληξε στα δίχτυα της Φινλανδίας, με τους πανηγυρισμούς από την Κοπεγχάγη και τον αγώνα της Δανίας να ακούγονται ως την... Αγία Πετρούπολη.

Η... σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε στο 81ο λεπτό, όταν ο Λουκάκου με απίθανη κίνηση μέσα από την περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 2-0 με το 60ό γκολ του στην Εθνική ομάδα.

Διαιτητής: Φέλιξ Μπριχ (Γερμανία)

Κίτρινες κάρτες: -

Οι συνθέσεις:

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Μάρκου Κάνερβα): Χραντέτσκι, Ραϊτάλα, Τοΐβιο, Αραγιούρι, Ο'Σόνεσι, Ούρονεν (70΄ Άλιο), Σπαρβ (59΄ Σούλερ), Λουντ (90΄ Φορς), Καμαρά, Πογιάνπαλο (70΄ Κάουκο), Πούκι (90΄ Γένσεν).

ΒΕΛΓΙΟ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κουρτουά, Μπογιατά, Ντεναγιέρ, Βερμάλεν, Τροσάρ (75΄ Μενιέ), Ντε Μπρόινε (90΄ Βανάκεν), Βίτσελ, Τσαντλί, Ντοκού (76΄ Μπατσουαγί), Λουκάκου (84΄ Μπεντέκε), Εντέν Αζάρ.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Οι αγώνες της τρίτης αγωνιστικής του Euro 2020 θα μεταδοθούν απευθείας από τον ΑNT1 και το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.