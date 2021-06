Κοινωνία

Καιρός - Αρνιακός: έρχεται καύσωνας με 40αρια (βίντεο)

Σε ποιες περιοχές και πότε αναμένεται να δείξει ο υδράργυρος έως 42 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.

Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι προ των πυλών, καθώς ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος, ο οποίος θα φθάσει μέχρι το Σαββατοκύριακο τους 41 ή και 42 βαθμούς Κελσίου.

Σε αναλυτική πρόγνωση του καιρού, ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, τόνισε στο "Καλημέρα Ελλάδα" ότι οι κλειστές πεδινές περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Λαμία, η Αργολίδα και η Κωπαΐδα θα είναι εκείνες που θα βρεθούν στο επίκεντρο του καύσωνα.

Σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό, για σήμερα αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βουνά.

Στα δυτικά και νότια θα υπάρχουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος στη βόρεια Ελλάδα θα φθάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και τους 38-39 στα ορεινά.

Παρόμοιες συνθήκες αναμένονται την Τετάρτη με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40-41 βαθμούς στις κεντρικές περιοχές.