Γλυκά Νερά - Βασίλης Σπύρου: Παραιτούμαι από την υπεράσπιση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου

Η δήλωση παραίτησης ενός εκ των δικηγόρων του καθ'ομολογίαν δολοφόνου της Καρολάιν Κρόουτς.

Την παραίτησή του από την υπεράσπιση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου δήλωσε από την Ευελπίδων ο ένας από τους δύο δικηγόρους του, ο Βασίλης Δημητρίου.

Όπως είπε ο δικηγόρος, παραιτείται για προσωπικούς λόγους «από κάθε σκέλος αυτής της υπόθεσης».

«Σήμερα ένας άνθρωπος περνάει από τον ανακριτή και κρίνεται η τύχη ενός μωρού», είπε ο Β.Σπύρου.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος απολογείται σήμερα ενώπιον του Ανακριτή, εκπροσωπούμενος πλέον από τον έταιρο δικηγόρο του, Α. Παπαϊωαννίδη.

Η απολογία για το έγκλημα που προκάλεσε αίσθηση στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό θα δοθεί με το βλέμμα του κατηγορούμενου στραμμένο στα επερχόμενα.

Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 10 το πρωί , ωστόσο είναι πιθανό να καθυστερήσει καθώς οι συνήγοροι θα παραλάβουν από τον ανακριτή ηλεκτρονικό υλικό που θα πρέπει να μελετήσουν πριν ξεκινήσει η απολογία.

Ο δικαστικός λειτουργός θα ζητήσει από τον καθ' ομολογία δράστη του εγκλήματος να εξιστορήσει την δική του εκδοχή για αυτά που καταγράφονται στην δικογραφία για την ανθρωποκτονία και την θανάτωση ενός ζώου που η 20χρονη υιοθέτησε κουταβάκι και πίστευε πως θα μεγαλώνει μαζί με την 11 μηνών κόρη της.

Θα του ζητήσει παράλληλα να εξηγήσει όλα όσα έκανε μετά τον ασφυκτικό θάνατο της Καρολάιν προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές.

Ο 33χρονος καλείται να λογοδοτήσει για δύο κακουργήματα ενώ του καταλογίζονται και δύο πλημμελήματα που αφορούν την ψευδή καταγγελία που έκανε περί ληστείας και των ψευδών καταθέσεων που έδινε επί σειρά ημερών στην Αστυνομία.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκ των συνηγόρων του πιλότου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης , ο κατηγορούμενος σκοπεύει απολογούμενος να δώσει κάθε λεπτομέρεια και να εκθέσει στον ανακριτή κάθε στοιχείο της υπόθεσης "στοιχεία που δεν τα έχει πει μέχρι στιγμής" όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εκτιμάται , η υπεράσπιση του 33χρονου με υπόμνημα που θα παραδώσει στον δικαστικό λειτουργό και όσα δια ζώσης υποστηρίξει ο κατηγορούμενος θα επιχειρήσει να αποδομήσει τα δεδομένα της δικογραφίας αποβλέποντας σε ενδεχόμενα οφέλη όχι τόσο για την σημερινή διαδικασία αλλά για την επόμενη μέρα . Για την μέρα που ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Ο κ. Παπαϊωαννίδης σε δημόσιες δηλώσεις του τονίζει πως δεν ήταν τίποτε από όσα έγιναν την επίμαχη νύχτα στο σπίτι στα Γλυκά Νερά, προσχεδιασμένο από τον εντολέα του και αναφέρει πως "μιλάμε για μια ακραία κατάσταση εκείνη την νύχτα".

Την ίδια ώρα, στην Εισαγγελία Ανηλίκων θα εμφανιστούν οι γονείς του συζυγοκτόνου, καθώς κρίνεται η επιμέλεια του μωρού της Καρολάιν. Η Εισαγγελία θα αποφασίσει, με κριτήριο το όφελος του ίδιου του παιδιού, σε ποια από της δύο οικογένειες θα μείνει το παιδί και σε 90 μέρες θα ληφθεί απόφαση για την απόδοση της οριστικής επιμέλειάς του. Τους γονείς τόσο της 20χρονης Καρολάιν όσο και του 33χρονου έχουν ήδη αναλάβει κοινωνικοί λειτουργοί.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του συζυγοκτόνου, επιθυμεί το παιδί να παραμείνει σε μία από τις δύο οικογένειες, ενώ ο πατέρας του σε δηλώσεις που έκανε χθες τόνισε ότι, προτεραιότητά του είναι το μωρό.

