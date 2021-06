Αθλητικά

Copa America – Αργεντινή: Πρόκριση και ρεκόρ για τον Μέσι

Στα προημιτελικά του Copa America προκρίθηκε η Βραζιλία. Η ισοπαλία με την Ουρουγουάη έστειλε την Χιλή στους "8".



Ο Λιονέλ Μέσι συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο την ισοφάριση του ρεκόρ συμμετοχών με την εθνική Αργεντινής, καθώς οδήγησε την «αλμπισελέστε» στα προημιτελικά του Κόπα Αμέρικα.



Το γκολ που σημείωσε ο Αλεχάντρο «Πάπου» Γκόμες στο 10ο λεπτό, στάθηκε αρκετό στους Αργεντινούς, οι οποίοι παραμένουν αήττητοι (σ.σ. δύο νίκες, μία ισοπαλία) στο τουρνουά και συνεχίζουν την πορεία τους για την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Μέσι, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στην εθνική Αργεντινής στις 16 Αυγούστου 2005, έφθασε στις 147 εμφανίσεις, όσες έχει και ο Χαβιέ Μασεράνο, ο οποίος αποχώρησε πέρυσι, ενώ ο «ψύλος» έχει και το ρεκόρ σκοραρίσματος στην «αλμπισελέστε»με 73 τέρματα.

«Αυτή, είναι άλλη μία σημαντική νίκη για να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε. Είμαι υπερήφανος που μπόρεσα να φορέσω την κυανόλευκη φανέλα όσες φορές και ο φίλος μου Μάσε (σ.σ. Μασεράνο), τον οποίο πάντα αγαπούσα, σεβόμουν και θαύμαζα», έγραψε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, ο Μέσι.

Στον άλλον αγώνα της ημέρας, η Χιλή απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

