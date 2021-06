Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: η ώρα της απολογίας του συζυγοκτόνου

Τρία αυτοκίνητα και μια μηχανή οδήγησαν τον 33χρονο στα δικαστήρια. Αποδοκιμάστηκε κατά την μεταγωγή του.



Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έγινε η μεταγωγή του 32χρονου συζυγοκτόνου στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν στις 11 Μαΐου, στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά.

Τρία αυτοκίνητα και μια μηχανή οδήγησαν τον 33χρονο στα δικαστήρια, ο οποίος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Κατά την μεταγωγή του στο ανακριτικό γραφείο, ομάδα παρευρισκόμενων αποδοκίμασε τον κατηγορούμενο.Φώναζαν «ντροπή», «να σαπίσεις στη φυλακή αλήτη», και άλλες πιο υβριστικές φράσεις, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να τον πλησιάσουν, καθώς ανάμεσά τους ήταν ένα «τείχος» αστυνομικών.

Έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας γυναικείες οργανώσεις.

Η απολογία του καθ' ομολογίαν δράστη του εγκλήματος στα Γλυκά Νερά ενώπιον του 12ου Τακτικού Ανακριτή, ξεκίνησε λίγο μετά τις 12.30.

Η διαδικασία ξεκίνησε, αφού ο δικαστικός λειτουργός μελέτησε το πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα που παρέδωσε ο 33χρονος κατηγορούμενος, και αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες καθώς ο πιλότος θα απαντήσει στις ερωτήσεις του ανακριτή.

Ο ανακριτής θα ζητήσει από τον καθ' ομολογία δράστη του εγκλήματος να εξιστορήσει την δική του εκδοχή για αυτά που καταγράφονται στην δικογραφία για την ανθρωποκτονία και την θανάτωση ενός ζώου που η 20χρονη υιοθέτησε κουταβάκι και πίστευε πως θα μεγαλώνει μαζί με την 11 μηνών κόρη της.

Θα του ζητήσει παράλληλα να εξηγήσει όλα όσα έκανε μετά τον ασφυκτικό θάνατο της Καρολάιν προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές.

Την παραίτησή του από την υπεράσπιση του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου δήλωσε από την Ευελπίδων ο ένας από τους δύο δικηγόρους του, ο Βασίλης Σπύρου. Όπως είπε ο δικηγόρος, παραιτείται για προσωπικούς λόγους «από κάθε σκέλος αυτής της υπόθεσης».

Ωστόσο, σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ο δικηγόρος του καθ' ομολογίαν δράστη, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης σχολιάζοντας την παραίτηση του κ. Σπύρου, σημείωσε πως «είναι επιλογή του εντολέως μου και σε αυτό δεν μπορώ να σχολιάσω». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε πως «ήταν γνωστό πως όσον αφορά στο ποινικό κομμάτι και στο πλαίσιο της ανακρίσεως, υπεύθυνος ήμουν εγώ».

Πατέρας Καρολάιν: Δικαιοσύνη για το μωρό

Ο πατέρας της Καρολάιν μιλά για πρώτη φορά 40 μέρες μετά τη δολοφονία της και μία εβδομάδα μετά την ομολογία του συζύγου της ότι ήταν αυτός που την σκότωσε, σκηνοθετώντας τη ληστεία στα Γλυκά Νερά. Ο 78χρονος David Crouch μίλησε για στη βρετανική Daily Mail με περηφάνια για την κόρη του που όπως είπε «χάθηκε με τόσο σκληρό τρόπο στην αρχή μιας θαυμάσιας ζωής». Αν και καταρρακωμένοι από το πένθος αλλά και το σοκ με την ομολογία του γαμπρού τους, ο David και η Susan Crouch έχουν πλέον ένα σκοπό: την εγγονή τους και κόρη της Καρολάιν.

Γλυκά Νερά: νέα φωτογραφία - ντοκουμέντο από τη μεζονέτα

Την ίδια ώρα, ακόμα μία εικόνα από τη μεζονέτα στα Γλυκά Νερά «βλέπει» το φως της δημοσιότητας. Μετά την εικόνα της κάμερας, που ο καθ’ομολογίαν δολοφόνος κατέστρεψε, στα πλαίσια της σκηνοθεσίας της ληστείας, την εικόνα της Monopoly όπου είχε ισχυριστεί ότι έκρυψε τα λεφτά τα οποία «υπέδειξε στους δράστες», αλλά και τη φωτογραφία από το σαλόνι την οποία φέρεται να είχε τραβήξει η Καρολάιν, ακόμα μία φωτογραφία, αυτή του σαλονιού έρχεται στη δημοσιότητα.

