Μήπως ο καφές σαμποτάρει την δίαιτα σου;

Αναλυτικά οι θερμίδες που έχουν όλοι οι καφέδες.

Η αλήθεια είναι πως ο καφές είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα ροφήματα στον κόσμο, λόγω της περιεκτικότητάς του σε καφεΐνη. Μήπως όμως ο καφές, είναι αυτός ο “εχθρός” που σαμποτάρει την δίαιτα σου; Δες αναλυτικά τις θερμίδες που έχουν όλοι οι καφέδες και δες ποιους πρέπει να αποφύγεις.

Σύμφωνα με την κλινική διαιτολόγο, Katherine Marengo, ενώ ο απλός καφές μπορεί να δώσει μια ώθηση στον οργανισμό, και δεν περιέχει σχεδόν καθόλου θερμίδες, οι κοινές προσθήκες όπως το γάλα, και η ζάχαρη, για παράδειγμα, συμβάλλουν σε “επιπρόσθετες” θερμίδες.

Δεδομένου ότι ο καφές παρασκευάζεται με κόκκους καφέ, περιέχει κυρίως νερό και συνεπώς σχεδόν καθόλου θερμίδες. Παρ' όλα αυτά και με τις επιπρόσθετες "εμπλουτίσεις" ο αγαπημένος σου καπουτσίνο και ο freddo espresso πόσες θερμίδες σου δίνουν τελικά;

