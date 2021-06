Life

Ο Στέλιος Ρόκκος θρηνεί για τον αδελφό του

Βαρύ πένθος για τον δημοφιλή τραγουδιστή και την οικογένεια του. Θλίψη στο νησί τους.

Δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για τον Στέλιο Ρόκκο, αφού έφυγε από τη ζωή του ο αδερφός του, Κώστας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα limnosreport, ο επιχειρηματίας άφησε την τελευταία του πνοή χθες βράδυ, στο Νοσοκομείο Λήμνου όπου προσήλθε καθώς ένιωσε αδιαθεσία.

Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του έπεσε σαν κεραυνός στην τοπική κοινωνία της Λήμνου, όπου ο Κώστας Ρόκκος ήταν ιδιαίτερα γνωστός από την επαγγελματική και κοινωνική του δραστηριότητα.

Από νεαρή ηλικία είχε δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στον χώρο της διασκέδασης, έχοντας τέσσερα καταστήματα.

Ο Κώστας Ρόκκος για πολλά χρόνια υπήρξε και ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού melody, ευαισθητοποιημένος στα θέματα που αφορούν το νησί και κυρίως την περιοχή του την Ανατολική Λήμνο.

Ήταν παντρεμένος και είχε αποκτήσει δύο παιδιά με τη σύζυγό του, Βάσω.

