ΕΦΚΑ: Σε πειθαρχικό έλεγχο η “Οδύσσεια” 10 ασφαλισμένων

Δέκα περιπτώσεις γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας ασφαλισμένων μπαίνουν στο “μικροσκόπιο” έρευνας, με εντολή Χατζηδάκη. Αναλυτικά οι καταγγελίες.

Σε πειθαρχικό έλεγχο παραπέμπονται 10 περιπτώσεις “Οδύσσειας” ασφαλισμένων από υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες οι υπηρεσίες παρέπεμπαν η μία στην άλλη, δεν ανταποκρίνονται επί μήνες ή και χρόνια σε αιτήματα ασφαλισμένων, δεν απαντούσαν σε τηλεφωνικές κλήσεις, e-mail και επιστολές, κ.ά.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.

