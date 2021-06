Η MYTILINEOS “ανανέωσε” την ιστοσελίδα της

Οικονομία

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Η MYTILINEOS, η κορυφαία ελληνική βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία, με ισχυρή διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες και στις 5 ηπείρους, εμπιστεύτηκε και πάλι στην Umobit τον επανασχεδιασμό, την υλοποίηση και την πλήρη διαχείριση της εταιρικής και IR ιστοσελίδας της https://www.mytilineos.gr/. Με πλούσιο περιεχόμενο, σύγχρονη αρχιτεκτονική και προσβάσιμη από όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες (Mobiles/Tablets), η νέα ιστοσελίδα της MYTILINEOS λειτουργεί ως ένα κόμβος πληροφόρησης για όλα τα κοινά ενδιαφέροντος/για το ευρύ κοινό και τους κοινωνικούς εταίρους της. Με στόχο την ενίσχυση της συνολικής ψηφιακής εμπειρίας, η νέα ιστοσελίδα στοχεύει στην ενίσχυση και περαιτέρω ανάδειξη της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας, σε ένα καλαίσθητο, υπερσύγχρονο, εύχρηστο και φιλικό ψηφιακό περιβάλλον. Το απόλυτα responsive design, σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία, αποσαφηνίζει με μια ματιά την εταιρική ταυτότητα και το επιχειρηματικό μοντέλο της MYTILINEOS, αναδεικνύοντας το κύρος μιας εταιρείας με ανοδική εξέλιξη και σταθερή ανάπτυξη, που ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προκλήσεις. Η συνεργασία των δύο εταιρειών χρονολογείται από το 2008, με την Umobit να προσφέρει από τότε αδιάλειπτα υπηρεσίες, σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης περιεχομένου, αλλά και μία ολοκληρωμένη εμπειρία σε μετόχους και επενδυτές, όντας μία από τις πρώτες Ελληνικές εταιρείες με εξειδίκευση στην κατασκευή IR ιστοσελίδων. «Η πρόκληση αυτή τη φορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη, μιας και η νέα ιστοσελίδα mytilineos.gr έπρεπε να αντανακλά τη μετάβαση της MYTILINEOS στη νέα εποχή, με έμφαση στους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητάς της και με πυρήνα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που πλέον διατρέχει το σύνολο της λειτουργίας της.» δήλωσε χαρακτηριστικά ο CEO της Umobit, Άγγελος Δαμουλιάνος. «Η νέα και ανανεωμένη εικόνα της MYTILINEOS, με ελληνική ορμή, αλλά και με διεθνή πορεία χρειαζόταν και μία ηλεκτρονική ταυτότητα που θα την συνέστηνε εκ νέου στα κοινά της. Που θα παρουσίαζε το διαφοροποιημένο της προφίλ, τα έργα υψηλής αξίας σε ολόκληρο τον κόσμο, τις αξίες της και την πρωτοποριακή τεχνογνωσία της, τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές δεσμεύσεις της, καθώς και τις δεσμεύσεις διακυβέρνησης. Σας καλούμε όλους να περιηγηθείτε στη νέα μας ιστοσελίδα. Να δείτε και να διαβάσετε τα νέα και τις δραστηριότητες της Εταιρείας μας και φυσικά να μας βοηθήσετε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι» ανέφερε η Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας & Στρατηγικής Marketing της MYTILINEOS, Βίβιαν Μπουζάλη. Η Umobit είναι ένα digital Agency που εστιάζει στην απόδοση και τα μετρήσιμα αποτελέσματα, συνδυάζοντας όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία σε μία ολιστική προσέγγιση για την προώθηση και επιχειρηματική ανάπτυξη των συνεργατών της. Από το 2008 συνεργάζεται με κάποιες από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις αλλά και startups, παρέχοντας στρατηγική υποστήριξη και απόλυτα προσωποποιημένες υπηρεσίες digital growth marketing. Δεν αρκείται στις παραδοσιακές προσεγγίσεις αλλά αναζητά την πρωτοπορία, θέτοντας την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα στον πυρήνα του μοντέλου της. Η στρατηγική σκέψη και η μοναδική τεχνογνωσία, σε συνδυασμό με τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες design, digital marketing και διαχείρισης περιεχομένου, επιτρέπουν στην Umobit να δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις και να προσφέρει στους συνεργάτες της μία μοναδική εμπειρία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους».