Euro 2020: Η Κροατία “καθάρισε” την Σκωτία και πήρε τη 2η θέση (βίντεο)

Δεν αντιμετώπισαν προβλήματα οι Κροάτες, που εξασφάλισαν το εισιτήριο της πρόκρισης, “προσπερνώντας” τους Τσέχους.

Η “παλιά φουρνιά” - με μπροστάρηδες τους Λούκα Μόντριτς και Ιβάν Πέρισιτς - “καθάρισε” για την Κροατία τη νίκη επί της Σκωτίας με 3-1 και την πρόκρισή της ως 2η από τον 4ο όμιλο του Euro 2020. Η “Χρβάτσκα” ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, είχε σε μεγάλη βραδιά τους δύο ηγέτες της που κατέθεσαν την κλάση και την ποιότητά τους, έχοντας από ένα γκολ και από μία ασίστ κι εκμεταλλευόμενη την ήττα της Τσεχίας απ’ την Αγγλία με 1-0, κάλυψε το χάντικαπ στα γκολ και πήρε το εισιτήριο για τους “16”, τερματίζοντας στη 2η θέση πίσω απ’ τα “Τρία Λιοντάρια”. Ο Βλάσιτς άνοιξε το σκορ για τους Κροάτες κι ο ΜακΓκρέγκορ έδωσε... ελπίδα (μόλις) για ένα 20λεπτο στους Σκωτσέζους.

Η Σκωτία μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα και στο πρώτο δεκάλεπτο “έγραψε” δύο πολύ καλές ευκαιρίες με τον Άνταμς, ο οποίος δεν κατάφερε να σημαδέψει σωστά προς την εστία του Λιβάκοβιτς. Μετά το πρώτο τέταρτο η Κροατία ισορρόπησε το παιχνίδι κι άρχισε να γίνεται πιο απειλητική, φτάνοντας εντέλει στο γκολ με τον Νίκολα Βλάσιτς στο 17’. Από σέντρα του Γιουράνοβιτς, ο Πέρισιτς πήρε την πρώτη κεφαλιά κι ο μέσος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας κατέβασε τη μπάλα και σούταρε με τη μία με το αριστερό, κάνοντας το 1-0 για την “Χρβάτσκα”.

Στο 22’ το καταπληκτικό σουτ του Μόντριτς έξω απ’ την περιοχή, υποχρέωσε Μάρσαλ σε καταπληκτική απόκρουση σε κόρνερ, ασχέτως αν ο διαιτητής Ραπαλίνι δεν είδε την επαφή κι έδωσε... άουτ.

Στο 24’ η Σκωτία “πάτησε” δύο φορές στην περιοχή των Κροατών, όμως το τελείωμα του ΜακΓκιν ήταν πολύ “άψυχο” και μπλόκαρε εύκολα ο Λιβάκοβιτς. Στο 42’ ωστόσο, οι Σκωτσέζοι έφτασαν στην ισοφάριση με “κεραυνό” του Κάλουμ ΜακΓκρέγκορ έξω απ’ την περιοχή - έπειτα από ασταθέστατο διώξιμο της κροατικής άμυνας - που δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στον Λιβάκοβιτς.

Η Κροατία ξεκίνησε πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 50’ έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ, όμως ο Μάρσαλ πρόλαβε στο τετ-α-τετ τον Γκβάρντιολ κι έδιωξε με τα πόδια την προβολή του Κροάτη αριστερού μπακ. Στο 59’ ο ΜακΓκιν έχασε απίστευτη ευκαιρία, κάνοντας κάκιστη προβολή προ του Λιβάκοβιτς και τρία λεπτά αργότερα ο Λούκα Μόντριτς “τιμώρησε” την αστοχία του Σκωτσέζου μέσου με ένα καταπληκτικό γκολ.

Οι Κροάτες γύρισαν πολύ ωραία τη μπάλα και με υπομονή έξω απ’ την περιοχή του Μάρσαλ, με τον Κόβατσιτς να στρώνει στον αρχηγό του, ο οποίος “εξαπέλυσε” ένα απίστευτο σουτ με εξωτερικό φάλτσο που κατέληξε στο «παραθυράκι» της εστίας των Σκωτσέζων, κάνοντας το 2-1 για την Κροατία.

Η “Χρβάτσκα” κυριάρχησε απόλυτα από εκείνο το σημείο και μετά, κράτησε την μπάλα στα πόδια της κι έφτασε και σε τρίτο τέρμα με τον έτερο “γερόλυκο” Ιβάν Πέρισιτς στο 77’, ο οποίος “κλείδωσε” με κεφαλιά τη νίκη και την πρόκριση για την Κροατία, έπειτα από κόρνερ του Μόντριτς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Κροατία (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Γιουράνοβιτς, Λόβρεν, Βίντα, Γκβάρντιολ (71’ λ.τρ. Μπάρισιτς), Κόβατσιτς, Μπρόζοβιτς, Μόντριτς, Πέρισιτς (81’ Ρέμπιτς), Βλάσιτς (76’ Ιβάνουσετς), Πέτκοβιτς (70’ Κράμαριτς).

Σκωτία (Στηβ Κλαρκ): Μάρσαλ, ΜακΤόμινεϊ, Χάνλεϊ (33’ λ.τρ. ΜακΚένα), Τίερνι, Ο'Ντόνελ (84 Πάτερσον), ΜακΓκιν, Ρόμπερτσον, Άρμστρονγκ (70’ Φρέιζερ), ΜακΓκρέγκορ, Ντάικς, Άνταμς (84’ Νίζμπετ).

