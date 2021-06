Κόσμος

Παρίσι: Καταγγελία σοπράνο για ρατσιστική κράτηση στο αεροδρόμιο

Την επί μιάμιση ώρα κράτησή της και τη μεταχείρισή της «σαν να ήταν εγκληματίας» καταγγέλλει μία σοπράνο, που λίγο αργότερα έδωσε παράσταση στο Παρίσι.

Η Νοτιοαφρικανή σοπράνο Πρίτι Γιέντε υποστήριξε, με αναρτήσεις σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ότι η γαλλική αστυνομία «τη μεταχειρίστηκε σαν να ήταν εγκληματίας» κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο του Ρουασί, μια εκδοχή ωστόσο που αμφισβητείται από πηγές της αστυνομίας και του αεροδρομίου.

Σε ένα μήνυμα που αναρτήθηκε στο Instagram η μαύρη καλλιτέχνιδα εξηγεί ότι «την σημάδεψε» ο έλεγχος στον οποίο υποβλήθηκε στο αεροδρόμιο Ρουασί Σαρλ ντε Γκολ.

Η Γιέντε αυτό το διάστημα εμφανίζεται στο Theatre des Champs-Elysees του Παρισιού, σε μια όπερα του Μπελίνι.

«Η αστυνομική βία είναι αληθινή, για τους ανθρώπους που μου μοιάζουν», γράφει η σοπράνο, συνδέοντας τη μεταχείριση που της επιφυλάχθηκε λόγω του χρώματος του δέρματός της. «Με έγδυσαν και με έψαξαν σαν να ήμουν εγκληματίας και με έβαλαν σε ένα κελί», συνέχισε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους του ελέγχου.

Η 36χρονη Γιέντε έφτασε στο Παρίσι από το Μιλάνο, έχοντας στην κατοχή της νοτιοαφρικανικό διαβατήριο, όχι όμως και βίζα, ανέφερε μια πηγή της γαλλικής αστυνομίας. «Σε καμία στιγμή δεν υπήρξαν επεισόδια» και δεν της ζητήθηκε να γδυθεί, πρόσθεσε.

Την έβαλαν σε μια «αίθουσα αναμονής» μέχρι να εξετάσουν την κατάσταση και την έβγαλαν μιάμιση ώρα αργότερα, αφού εκδόθηκε βίζα για να της επιτραπεί να μπει στο γαλλικό έδαφος, είπε μια πηγή του γαλλικού αερολιμένα, επιμένοντας ότι η Γιέντε δεν στοχοποιήθηκε λόγω του χρώματος του δέρματός της.

Η Πρίτι Γιέντε γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1985 σε μια κωμόπολη, 300 χιλιόμετρα από το Γιοχάνεσμπουργκ και η καριέρα της στο λυρικό τραγούδι εκτοξεύτηκε πριν από περίπου μία δεκαετία. Έχει τραγουδήσει στη Βιέννη, το Βερολίνο, το Λος Άντζελες, το Αμβούργο και το Παρίσι.

