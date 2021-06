Πολιτική

Κατάργηση μάσκας – Πελώνη: Σήμερα η απόφαση

Η κυβερνητική εκπρόσωπος για τις μάσκες, το 4ο κύμα, τα εμβόλια και την τρίτη δόση.

«Ελπίζω ότι θα τις ξεφορτωθούμε σύντομα. Θα συνεδριάσει η Επιτροπή των ειδικών σήμερα. Ελπίζω ότι θα έχουμε απόφαση εντός της ημέρας. Για την εφαρμογή ελπίζω σύντομα. Περιμένω την εισήγηση της Επιτροπής», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, για την κατάργηση του υποχρεωτικού μέτρου της χρήσης μάσκας στους εξωτερικούς χώρους, σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Σε ερώτηση εάν θα ληφθεί απόφαση και για κατάργηση του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας τις βραδινές ώρες, η κυβερνητική εκπρόσωπος απάντησε: «Κάθε πράγμα στον καιρό του. Σήμερα η Επιτροπή θα εξετάσει το θέμα της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους». «Όπου υπάρχει συνωστισμός τα μέτρα θα πρέπει να εξακολουθούν να τηρούνται», πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο νέου κύματος του ιού το φθινόπωρο, η κ. Πελώνη ανέφερε ότι όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί τόσο τα πράγματα θα είναι καλύτερα και πως ένα ενδεχόμενο νέο κύμα θα αφορά περισσότερο τους ανεμβολίαστους.

Σημείωσε ότι είμαστε σε καλό επίπεδο στα ποσοστά των εμβολιασμένων και προχωράμε, ενώ αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν το περσινό επειδή έχουμε το όπλο των εμβολίων στα χέρια μας.

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι -εάν χρειαστεί- το φθινόπωρο θα ληφθούν στοχευμένα μέτρα τα οποία όλοι απευχόμαστε και συμπλήρωσε πως όσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό των εμβολιασμένων τόσο θα ξεκλειδώνουν δραστηριότητες.

«Δεν θα διακινδυνέψω πρόβλεψη», απάντησε όταν ρωτήθηκε ποιο ποσοστό εμβολιασμένων εκτιμά η κυβέρνηση ότι θα φτάσουμε, για να προσθέσει: «Εφόσον τηρηθούν οι παραδόσεις των δόσεων των εμβολίων θα είμαστε εντάξει και στοίχημα είναι η συμμετοχή του κόσμου, να πειστούν όλοι ότι τα οφέλη του εμβολιασμού είναι μεγάλα».

Σε ερώτηση, σε περίπτωση που το φθινόπωρο χρειαστούν μέτρα, εάν αυτά θα αφορούν το σύνολο των πολιτών ή μόνο τους ανεμβολίαστους, επεσήμανε ότι «δεν είναι της παρούσης αυτή η συζήτηση», ενώ όταν ρωτήθηκε εάν θα εμβολιαστούν και τα παιδιά, είπε πως αυτό είναι θέμα των επιστημόνων και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι εκείνη που θα εισηγηθεί σχετικά.

Επιπλέον, η κ. Πελώνη ανέφερε ότι τα self test θα συνεχίσουν να δίνονται από τα φαρμακεία, με εξαίρεση την Αχαΐα όπου οι πολίτες θα τα προμηθεύονται από τα σούπερ μάρκετ και στην Αττική θα υπάρξει λίστα φαρμακείων. «Όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί τα self test θα καθίστανται λιγότερο αναγκαία. Έχουν δείξει την αποτελεσματικότητά τους», υπογράμμισε.

Για το ενδεχόμενο χορήγησης τρίτης δόσης σημείωσε ότι εφόσον χρειαστεί θα υπάρξει πρόβλεψη και με τις προμήθειες της ΕΕ και πως είναι θέμα που θα μας το πουν οι επιστήμονες. «Εφόσον είναι πολιτική που θα ακολουθηθεί, θα την ακολουθήσουμε κι εμείς», τόνισε.

Σχολιάζοντας δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της πανδημίας, η κυβερνητική εκπρόσωπος επεσήμανε ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την εικόνα της στιγμής και πως η συγκεκριμένη έχει διεξαχθεί πριν από έναν μήνα.

«Η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και τώρα στρέφει το βλέμμα της και στη μετά την πανδημία εποχή προχωρώντας μεταρρυθμίσεις», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, υπογράμμισε ότι «οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας» και πως «η κυβέρνηση έχει πολλή δουλειά μπροστά της».

Για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού δήλωσε πως κάθε φορά που γίνεται ένας ανασχηματισμός, λίγους μήνες μετά αρχίζουν τα σενάρια για τον επόμενο. «Ο πρωθυπουργός δεν είναι οπαδός των συχνών αλλαγών και η ομάδα προχωράει», σημείωσε, ενώ σε ερώτηση πώς τα πάνε οι υπουργοί και πώς τους βαθμολογεί απάντησε: «Δεν βαθμολογώ εγώ υπουργούς. Δεν είναι δουλειά μου αυτή. Όλοι κάνουν τη δουλειά τους σε συνθήκες δύσκολες λόγω πανδημίας».

Τέλος, σχετικά με το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, η κ. Πελώνη ανέφερε ότι η αστυνομία το εξιχνίασε πολύ γρήγορα, έκανε άψογα τη δουλειά της και θα κάνει και η δικαιοσύνη της δουλειά της.

Όσον αφορά τη συζήτηση που γίνεται περί ποινών, σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει αναθέσει στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή το έργο για την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα και περιμένει την εισήγησή της. «Η κατεύθυνση είναι αυστηροποίηση του πλαισίου για όλα τα ειδεχθή εγκλήματα», τόνισε.

