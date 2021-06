Life

“Yesterday” σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από τον ΑΝΤ1

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Τζακ Μάλικ, ενός τραγουδοποιού που δεν έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, και το όνειρό του να πετύχει μοιάζει να απομακρύνεται.

Η ανατρεπτική ρομαντική κωμωδία του Danny Boyle, «YESTERDAY», έρχεται στον ΑΝΤ1, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, την Παρασκευή 25 Ιουνίου!

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Τζακ Μάλικ, ενός τραγουδοποιού που δεν έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, και το όνειρό του να πετύχει στη μουσική βιομηχανία μοιάζει να απομακρύνεται συνεχώς.

Ο άσημος τραγουδοποιός ζει σε μια μικρή βρετανική πόλη και τα όνειρά του για επιτυχία και φήμη ξεθωριάζουν, παρά την αφοσίωση και την υποστήριξη της καλύτερης παιδικής του φίλης, της Έλι. Όμως τα πράγματα αλλάζουν όταν, μετά από ένα μυστηριώδες γενικό blackout, ο Τζακ ανακαλύπτει ότι οι Beatles δεν υπήρξαν ποτέ…!

Έτσι αρχίζει να τραγουδάει τις επιτυχίες του μεγαλύτερου συγκροτήματος όλων των εποχών σε ένα κοινό που δεν τους έχει ακούσει ποτέ! Με τη βοήθεια της μάνατζέρ του, η φήμη του εκτοξεύεται, όμως όσο πιο διάσημος γίνεται, τόσο κινδυνεύει να χάσει την Έλι, το μόνο πρόσωπο που πραγματικά πίστεψε σε αυτόν.

Για να βρει την ισορροπία του, ο Τζακ θα πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει για να αποδείξει ότι… το μόνο που χρειάζεται είναι η αγάπη!

«YESTERDAY», σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση, την Παρασκευή 25 Ιουνίου στις 21:15 στον ΑΝΤ1

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντάνι Μπόιλ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Λίλι Τζέιμς, Κέιτ ΜακΚίνον, Χιμές Πατέλ, Εντ Σίραν

