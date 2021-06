Υγεία - Περιβάλλον

Έρικσεν: ο ΠΙΣ ζητά απινιδωτές σε αθλητικούς χώρους και σχολεία

Επιστολή από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προς την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και τον υφυπουργό Αθλητισμού, Ε. Αυγενάκη.

Την άμεση τοποθέτηση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (ΑΕΑ) σε όλους τους αθλητικούς χώρους και στις σχολικές μονάδες, ετήσιο ιατρικό επανέλεγχο όλων των αθλούμενων με καρδιολογικές εξετάσεις, αλλά και την καθιέρωση μαθήματος Αγωγής Υγείας στα σχολεία, ζητά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) με επιστολή του στην υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και τον υφυπουργό Αθλητισμού, Ε. Αυγενάκη.

Με αφορμή τα δυο πρόσφατα περιστατικά καρδιακής ανακοπής σε αθλητικούς χώρους, το ένα σε αγώνα ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και το άλλο στα Μουδανιά Χαλκιδικής, ο ΠΙΣ ζητά να αποφασισθεί άμεσα η λήψη μέτρων ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Ειδικότερα ο ΠΙΣ στην επιστολή του ζητά:

Να τοποθετηθεί Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕΑ) σε κάθε αθλητικό χώρο ανοικτό ή κλειστό.

Να υπάρχει ΑΕΑ σε όλες τις σχολικές μονάδες και σχολικά συγκροτήματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Σε κάθε διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων και αγόνων οποιουδήποτε επίπεδου να υπάρχει ΑΕΑ, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό.

Να καθιερωθεί επιτέλους το μάθημα Αγωγής Υγείας ως αυτόνομο μάθημα-αντικείμενε στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη ενότητα τις πρώτες βοήθειες, την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και εκπαιδεύσει στους ΑΕΑ.

Εκπαίδευση και ετησία επανεκπαίδευση ήλων των αθλούμενων - μελών αθλητικών συλλογών, όλων των αθλημάτων, σε βασική ΚΑΡΠΑ και χρήση ΑΕΑ.

Ετήσιο ιατρικό επανέλεγχο όλων των αθλούμενων, στον οποίο θα περιλαμβάνεται καρδιολογική εξέταση με υπέροχο καρδίας (triplex), που θα επισυνάπτεται στο δελτίο του αυλητή.

Τέλος ο ΠΙΣ επαναφέρει την πρότασή του προς την υπουργό Παιδείες, σχετικέ με την προσφορά βοήθειας των ιατρικών συλλογών προς την εκπαιδευτική κοινότητας σε θέματα Αγωγής Υγείες.

